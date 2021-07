Výsledky auditu digitálnych technológií v školách majú byť v auguste

Bratislava 24. júla (TASR) – Aspoň čiastkové výsledky auditu digitálnych technológií na základných a stredných školách má mať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na konci augusta, respektíve začiatkom septembra. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva s tým, že ide o rozsiahly a hĺbkový prieskum.



„Tento audit sa konal primárne na potreby investícií do digitalizácie z fondu obnovy a odolnosti, ako aj na potreby národných projektov edIT 1 a edIT 2, ktoré sú v štádiu prípravy," uviedol rezort školstva s tým, že digitalizácia je taktiež jednou z priorít ministerstva.



Rezort školstva chcel získať dáta na zistenie reálneho stavu na slovenských školách a podľa toho upraviť strategické plány do budúcna. „Je dôležité poznamenať, že väčšinu týchto údajov ministerstvo doteraz nezbieralo vôbec, alebo aspoň nie v požadovanom detaile. Nešlo teda o duplicitné zisťovanie," poznamenali z ministerstva školstva.



Počet zapojených škôl ešte rezort školstva presne nepozná. „Keďže sa uskutočňuje proces spracovávania dát, odstraňovania duplicít a podobne. Zber dát sa ukončil 14. júla," dodali z rezortu.



Okrem aktuálneho stavu digitálneho vybavenia k 1. júnu mohli školy napísať aj želaný stav všetkého digitálneho vybavenia do roku 2024. Zozbierané údaje budú zreflektované pri implementácii reforiem a investícií Plánu obnovy a odolnosti Slovenska, dvoch národných projektov, ako aj pri ďalších aktivitách rezortu školstva.