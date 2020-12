Rezort školstva: Významný pre oblasť vzdelávania bol rok 2019

Bratislava 14. decembra (TASR) - Významným rokom pre oblasť výchovy a vzdelávania v kontexte spolupráce s OECD bol rok 2019, keď sa rezort školstva zapojil do spoločného projektu Národná stratégia zručností pre SR, ktorého finálna verzia bola verejne predstavená 27. januára 2020, aj za účasti významných predstaviteľov OECD. Pri príležitosti pondelkového 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do OECD o tom TASR informoval odbor komunikácie rezortu školstva.



V tomto roku sa v spolupráci oboch inštitúcií aj s organizáciou Teach for All a Metodicko-pedagogickým centrom konala medzinárodná konferencia pod názvom Európsky učiteľ 21. storočia, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 300 učiteľov z celého Slovenska. Jej cieľom bolo prezentovať inovácie v edukačnom procese a možnosti uplatnenia najlepších zahraničných skúseností v podmienkach slovenských škôl vo viacerých oblastiach. Na konferencii vystúpili analytici OECD vrátane riaditeľa OECD pre oblasť vzdelávania Andreasa Schleichera.



Slovenská republika sa stala členom OECD 14. decembra 2000. Tento krok mal pre Slovensko význam aj z hľadiska napĺňania integračných ambícií, najmä smerom k Európskej únii. Vstup do OECD predstavoval pre SR ekonomickú, ale aj politickú prestíž. "SR zaznamenala počas svojho 20-ročného členstva v tejto významnej organizácii viacero úspechov, avšak za najväčší je možné považovať historicky prvé predsedníctvo SR v Rade OECD na ministerskej úrovni od svojho vstupu do tejto organizácie," uviedlo ministerstvo.



Rezort školstva v medziach svojej agendy využíva expertízu OECD takmer neustále, predovšetkým pri tvorbe svojich rozhodnutí, analýz či dôležitých postupov. "Aktuálne participuje v rámci medzinárodných meraní poskytovaných zo strany OECD v Programe medzinárodného hodnotenia žiakov – PISA, na Medzinárodnej štúdii o vyučovaní a vzdelávaní – TALIS, ako aj v Programe medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých – PIAAC," poznamenalo ministerstvo školstva. Zároveň od vstupu SR do OECD zabezpečuje rezort školstva vysielanie delegátov SR na pravidelné zasadnutia výborov OECD.