MŠVVaŠ: Z 3189 základných a stredných škôl nemá vlastnú telocvičňu 165

Bratislava 26. marca (TASR) - Z celkového počtu 3189 základných, špeciálnych základných, stredných a špeciálnych stredných škôl v roku 2022 nemá vlastnú telocvičňu 1651. Vyplýva to z dát Centra vedecko-technických informácií SR za rok 2022, ktoré TASR poskytol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Počet škôl, ktoré vlastnia telocvičňu, je 1538.



Rezort školstva sa už dlhšie zaoberá podporou budovania športovej infraštruktúry. "Fond na podporu športu a jeho prioritné zameranie na financovanie športovej infraštruktúry (minimálne 17 miliónov eur ročne), vyplývajúce z nami predloženej a dnes už platnej novely zákona o Fonde na podporu športu, je jedným z dôležitých systematických opatrení riešenia danej problematiky," uviedli z rezortu školstva. V tomto roku je možné podľa ministerstva sa uchádzať o finančnú podporu školskej športovej infraštruktúry vrátane telocviční v rámci výzvy, ktorú Fond na podporu športu vypísal.



Okrem toho ministerstvo konštatuje, že vyvinulo a vyvíja výrazné úsilie s cieľom využitia štrukturálnych fondov EÚ na riešenie budovania a rekonštrukcie športovej infraštruktúry na školách v programovom období 2021 - 2027. "To sa prejavilo tým, že táto oblasť je historicky prvýkrát zahrnutá v Partnerskej dohode SR s Európskou komisiou. Uvedené by sa mohlo premietnuť do reality (vypísania výzvy zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) už v priebehu tohto roka," dodal rezort školstva.



Vybudovanie telocvične nie je možné z financií alokovaných v pláne obnovy pokryť. "S telocvičňami sa však počítalo pri príprave nového programového obdobia v rámci Operačného programu Slovensko. Ten budú môcť samosprávy využiť aj s týmto cieľom," uzavreli z rezortu školstva.