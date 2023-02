Rezort školstva: Legislatívu má nahradiť úplne nový zákon o športe

Bratislava 15. februára (TASR) - Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. Vyplýva to z návrhu úplne nového zákona o športe, ktorý má nahradiť doterajšiu legislatívu. Materiál predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



Požiadavka vytvoriť komplexne nový zákon, zohľadňujúci aplikačnú prax, vyplynula podľa rezortu z výsledkov pripomienkovania predchádzajúceho návrhu novely doterajšieho právnej úpravy. "Cieľom je zjednodušiť zákon a zlepšiť jeho prehľadnosť a zrozumiteľnosť, znížiť reguláciu len na nevyhnutné oblasti najmä súťažného športu, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť transparentnosť," vysvetlilo ministerstvo v predkladacej správe.



Nanovo sa upravujú pojmy obsiahnuté v zákone o športe. Navrhuje sa nová definícia športovej činnosti, súťažného športu, športového odborníka, dochádza tiež k úprave definície športovca a spôsobov vykonávania športu profesionálnym športovcom a amatérskym športovcom. "Zo zákona sa vypúšťajú pojmy vrcholový športovec a talentovaný športovec. Legislatíva jednoznačne určuje na základe akých titulov vykonáva profesionálny športovec súťažný šport," upozornili predkladatelia.



V návrhu právnej úpravy sa upúšťa od regulácie odmeňovania športových reprezentantov. "Bude vo výlučnej pôsobnosti národných športových zväzov, ako si upravia odmeňovanie športových reprezentantov, prípadne na úprave medzinárodnej športovej organizácie, ktorá zaväzuje národné športové zväzy vo svojej pôsobnosti," vysvetľujú.



Zákon zavádza novú definíciu trénera. Päťstupňový kvalifikačný systém zostáva nezmenený. Po novom sa zavádza pravidlo, že nadobudnuté vzdelanie potrebné pre výkon činnosti trénera má neobmedzenú časovú platnosť.



Dochádza rovnako k novej úprave zmluvných vzťahov pre oblasť športu. "Najväčšia zmena spočíva v zjednodušení právnej úpravy, navrhuje sa upraviť postavenie profesionálnych športovcov v zmluvnom vzťahu so športovou organizáciou na základe osobitného vzťahu medzi klubom a športovcom podľa zmluvy ´suigeneris´, pričom sa zachovávajú v čo najväčšej miere práva športovcov tak, aby sa ich postavenie približovalo postaveniu zamestnanca," objasňujú predkladatelia.