MŠVVŠ: O otvorení materských a základných škôl rozhodnú zriaďovatelia

Bratislava 22. mája (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) vydal v piatok príkaz na avizované obnovenie školskej dochádzky v materských a základných školách od júna. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ. Týka sa to aj prevádzky školských klubov. Stredné školy budú môcť zároveň realizovať komisionálne skúšky či prijímačky, v jazykových školách sa budú môcť konať štátne jazykové skúšky. Obnovuje sa tiež prevádzka zariadení školského stravovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR zverejnilo na svojom webe aj odporúčania a usmernenia, ako by mali školy a škôlky po otvorení fungovať.



Návrat do základných škôl sa týka žiakov nultého a prvého až piateho ročníka. Základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základné školy pri zdravotníckych zariadeniach budú otvorené pre žiakov prvého až deviateho ročníka.



Ako avizoval premiér Igor Matovič (OĽaNO), navštevovanie materských a základných škôl bude dobrovoľné a rodič nebude stíhaný za to, že dieťa neumiestni do školy, ak sa bojí o jeho zdravie či ak účasť nie je možná z kapacitných dôvodov.



Zriaďovateľ umiestni v škole prednostne deti zdravotníckych pracovníkov, policajtov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo Ozbrojených síl SR. Tiež deti pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Ďalšie v poradí na nástup do základných a materských škôl sú deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu mimo domu. Nasledujú deti, ktoré majú od 1. septembra začať plniť povinnú školskú dochádzku, a potom deti spĺňajúce ďalšie kritériá určené zriaďovateľom.







V materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, v školách najviac 20 žiakov na jednu triedu. Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. V materských i základných školách bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a rúk. Pri príchode budú deťom merať teplotu.



Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od šiesteho do deviateho ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie.



Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať svoje deti v júni do škôl, budú mať aj naďalej nárok na dávku ošetrovné. "Škola do 3. júla oznámi okresnému úradu v sídle kraja údaje o deťoch a žiakoch umiestnených v školách na účely poskytnutia ošetrovného podľa stavu k 30. júnu. Následne okresný úrad v sídle kraja tieto údaje bude oznamovať Sociálnej poisťovni," uviedol Gröhling. Deťom, ktorým bude umožnené navštevovať školy, sprístupnia opäť aj dopravu vlakmi zadarmo.