Muránsky: Vzťahy SR a ČR je treba oddeliť od medzinárodnej politiky

Praha 23. júna (TASR) - Vzťahy Slovenska a Česka by sa podľa nového slovenského veľvyslanca v ČR Martina Muránskeho mali oddeľovať od medzinárodnej geopolitickej situácie a krajiny by si mali všímať to, čo ich spája. Rovnaký prístup podľa neho zastáva aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, ktorého Muránsky ocenil za „zmysel pre realitu“. V rozhovore so spravodajkyňou TASR tiež uviedol, že by prijal komplexnejší výskum toho, ako Slováci a Česi vzájomné vzťahy krajín hodnotia.



„Všímajme si veci, ktoré nás spájajú a toho je podstatne viac ako vecí, ktoré nás rozdeľujú. A tú veľkú geopolitickú situáciu skúsme riešiť na inom fóre a nemiešajme tieto dve úrovne,“ povedal Muránsky. Aj Lipavský sa podľa neho snaží bilaterálnu úroveň vzťahov ČR a SR oddeľovať od „veľkého medzinárodného ihriska“. Prístup oboch štátov k podpore Ukrajiny či protiruské sankcie, ktorých je Lipavský veľkým zástancom, neboli podľa Muránskeho témou ich rozhovoru. „Ja na tieto témy nemám z mojej perspektívy žiaden presah,“ uviedol. „(Lipavský) má zmysel pre realitu a vidí, že vzťahy nemôžu byť závislé od jednej mimoriadnej medzinárodnej situácie,“ zároveň zdôraznil.



Na postoj Slovenska k týmto témam vrátane nedávno prijatého uznesenia NR SR o protiruských sankciách sa Muránskeho podľa jeho slov nepýtajú ani iní veľvyslanci či diplomati. „Toto nie je platforma, na ktorej ja fungujem, nie som parlamentár, nie som člen vlády. Rozprávajme sa o našich konkrétnych bilaterálnych vzťahoch a skúsme nechať veľkú politiku robiť veľkú politiku,“ povedal veľvyslanec.



V rámci svojej agendy chce okrem iného komunikovať aj to, ako sa zmenila EÚ či NATO, ako tento vývoj chápať a aké možnosti v rámci toho Slovensko a ČR majú. „Žijeme v dobe, kde veľká časť toho, čo bolo samozrejmé, už samozrejmé nie je a málo ľudí si to uvedomuje, že to už nie je celkom tak, ako si mysleli. Pre moju generáciu bola Európska únia náš politický domov a členstvo v NATO samozrejmosťou, o ktorej sa nediskutovalo, lebo nebolo treba,“ priblížil veľvyslanec.



Podotkol, že súčasná situácia je odlišná. Základné hodnoty EÚ ako napríklad bezpečnosť, blahobyt a otázky slobôd si podľa jeho slov zažili svoj „vnútorný otras“. Dodal, že to, čo bolo považované za večnú a nemennú hodnotu, sa v čase mení a vyvíja ako v dobrom, tak aj v zlom zmysle slova. O týchto témach už hovoril s českým prezidentom aj ministrom zahraničných vecí.



Podľa tohtoročného prieskumu agentúry STEM publikovaného v máji sa vzťah Čechov k Slovensku v porovnaní s vlaňajškom výrazne zhoršil. Slovensko sa z prvej pozície, ktorú dosahovalo pravidelne, prepadlo na desiate miesto. Muránsky si však nemyslí, že to vypovedá o skutočných vzťahoch. Zo svojej nedávnej návštevy Olomouckého kraja mal podľa svojich slov pocit, že krajiny k sebe majú blízko. „Čiže záleží, s kým sa rozprávate. A zrejme je to aj závislé od vekovej skupiny,“ myslí si Muránsky. Bol by však za to, aby sa urobil komplexnejší výskum toho, ako ľudia vzájomné vzťahy hodnotia alebo na akej úrovni je jazykové porozumenie v mladšej generácii.



Spolupráca medzi Českom a Slovenskom je podľa neho živá. Či už v biznise - najmä zbrojárskom a energetickom sektore - alebo aj v rámci rôznych projektov cezhraničnej spolupráce. Začiatkom júla by mali napríklad ministri zdravotníctva podpísať dohodu o zdieľanej zdravotnej starostlivosti. Muránsky tiež hovoril o možnosti spoločných škôl v prihraničných oblastiach či o tom, že by slovenské a české obce alebo samosprávy mohli spoločne podávať žiadosti o európske dotácie.