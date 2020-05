Musíme si pripomínať osloboditeľov, zhodujú sa podpredsedovia NR SR

Bratislava 8. mája (TASR) - Slováci si majú pripomínať hrdinstvo osloboditeľov a zároveň nezabúdať na dôsledky a obete totalitných režimov. Zhodujú sa na tom podpredsedovia Národnej rady (NR) SR v súvislosti so 75. výročím ukončenia druhej svetovej vojny. Dôležité je podľa nich zabrániť prekrúcaniu histórie, odovzdávať odkaz sviatku mladým a zlepšiť vzdelávanie, ktoré je najlepšou zbraňou proti extrémizmu.



"Je našou povinnosťou uchovávať si v živej pamäti hrdinstvo našich predkov, ktorí padli v druhej svetovej vojne," povedal pre TASR podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) s tým, že porážka fašizmu je jedným zo základných kameňov, na ktorých budujeme modernú a demokratickú krajinu. Zlepšiť sa podľa Šeligu musí výučba histórie na školách, pretože druhej svetovej vojne i tzv. Slovenskému štátu venujeme málo pozornosti.



Podpredseda NR SR Peter Pellegrini (Smer-SD) verí, že počas osláv zaznie odkaz, že Slováci nezabúdajú na osloboditeľov, ani na civilné obete. Tento odkaz by mal podľa neho ostať čerstvý aj pre mladú generáciu. "Aby sme im veľmi jasne, otvorene hovorili, čo sú to myšlienky nacizmu, fašizmu. Aké je nebezpečné, ak sa nám pomaličky do politiky dostávajú ľudia, ktorí dokonca takýto režim chvália, velebia, alebo spochybňujú zverstvá, ktoré tento režim napáchal," skonštatoval pre TASR.



Podľa podpredsedu NR SR Gábora Grendela (OĽaNO) je dôležité, nezabudnúť na dôsledky a obete totalitných režimov aj preto, aby sme voči prejavom totalitarizmu boli ako spoločnosť ostražití. "Sviatkom vzdávame úctu všetkým padlým vojakom i civilom, ale aj tým, ktorí prejavili odvahu bojovať o slobodu alebo elementárnu ľudskosť pri pomoci obetiam vojny," povedal Grendel pre TASR.



V súčasnosti sme podľa podpredsedu parlamentu Milana Laurenčíka (SaS) svedkami neustáleho prekrúcania histórie, klamstiev a následného ospravedlňovania extrémizmu. "Demokratická spoločnosť na Slovensku čelí výzve, ako nelegitimizovať antisystémové strany, ktoré sa otvorene hlásia k fašizmu. Aj z toho dôvodu strana SaS odmieta akúkoľvek spoluprácu so stranou ĽSNS," skonštatoval. Na spoluprácu s ĽSNS nevidí dôvod ani Šeliga. "ĽSNS je opozičná strana, ktorá má blízko k nedemokratickým, autoritatívnym režimom a ideológiám," vysvetlil.



Pellegrini pre TASR poukázal na potrebu deliacej línie. "Nie je vhodné v určitých momentoch hľadať podporu u strany, ktorej niektorí predstavitelia vykazujú známky spochybňovania našej histórie. Je to veľmi tenký ľad a musí si na to dávať veľký pozor aj vládna koalícia," poznamenal.