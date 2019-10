Muž, ktorý sa zdravil Na stráž v budove súdu, spoznal prísny trest

Bratislava 31. októbra (TASR) - Samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, odsúdil obvineného Antona G., ktorý sa minulý rok v máji pred pojednávacou miestnosťou na Najvyššom súde (NS) SR hlasno pozdravil "Na stráž", na peňažný trest vo výške 5000 eur.



Ako vyplýva z trestného rozkazu, ŠTS Antona G. uznal vinného z prečinu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. V prípade, že by odsúdený trest nezaplatil, sudca obvinenému ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere šesť mesiacov. Verdikt nie je právoplatný, voči trestnému rozkazu je možné podať odpor na ŠTS do ôsmich dní od jeho doručenia.



"Skutok sa stal po skončení troch súdnych pojednávaní, týkajúcich sa rozhodovania o sťažnostiach voči uzneseniu o vzatí do väzby troch osôb obvinených z extrémistických trestných činov, na NS SR v priestoroch pred pojednávacou miestnosťou. Počas toho, ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) poskytoval novinárom rozhovor, v ktorom sa vyjadroval k uvedeným pojednávaniam a k dôvodnosti obvinení troch osôb obvinených z extrémistických trestných činov," uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Anton G. vtedy v prítomnosti spomínaných osôb zvýšeným hlasom vyslovil pozdrav "Na stráž". "Tým verejne, a na mieste verejnosti prístupnom, použitím pozdravu prejavil sympatie k ideológii ľudáckeho režimu na Slovensku a k Hlinkovej garde. Teda verejne prejavil sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje a v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť," dodala Tökölyová.



V čase spáchania skutku sa na NS SR rozhodovalo o väzobnom stíhaní Michala B., Jakuba Š. a Jaroslava P., obvinených z extrémizmu. Národná kriminálna agentúra (NAKA) 10. mája 2018 zadržala celkovo šesť osôb zo západného a stredného Slovenska obvinených z extrémizmu, medzi nimi aj spomínaného Michala B., Jakuba Š. a Jaroslava P.