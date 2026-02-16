< sekcia Slovensko
Muž skončil po útoku medvedice v nemocnici
Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa v nedeľu na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Muž skončil po útoku medvedice v nemocnici na ošetrení. Medvedicu zabili v sebaobrane. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa v nedeľu na sociálnej sieti.
Hovorí o prvom útoku medveďa v tomto roku. „Medvedica bola zabitá v sebaobrane, muž skončil so zraneniami v nemocnici na ošetrení,“ skonštatoval. Ďalšie detaily nespresnil.
