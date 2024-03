Muža,ktorý mal skladovať nebezpečný materiál,obvinili z ďalšieho činu

Nedožery-Brezany 5. marca (TASR) - Polícia rozšírila obvinenie mužovi, ktorý mal skladovať väčšie množstvo odpadu vrátane rádioaktívnych materiálov či výbušnín v areáli staršieho družstva v Nedožeroch-Brezanoch v okrese Prievidza. Muža obvinila z protiprávneho nakladania s rádioaktívnym materiálom. Pre TASR to v utorok uviedol riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Mário Kern.



"Polícii doručili príslušné štátne inštitúcie odborné vyjadrenia, na základe nich bolo rozšírené obvinenie osobe, ktorá bola zatiaľ obvinená za neoprávnené nakladanie s odpadmi. V tomto čase je už obvinená za protiprávne nakladanie s rádioaktívnym materiálom," ozrejmil Kern.



Riaditeľ enviropolície priblížil, že polícia zatiaľ nemá vyčíslený rozsah protiprávneho konania, ide podľa neho o pomerne komplikovaný proces, pričom na tom pracujú znalci. "Rozprávame sa však rádovo v miliónoch eur," podotkol.



Definitívne odstránenie nebezpečnej skládky by mal zabezpečiť obvinený. "Primárne okresný úrad vyzve osobu, aby to odstránila na svoje náklady. Ak sa to nestane, bude musieť štát prevziať zodpovednosť. Nie je asi prijateľné, aby tam tá hrozba, ktorá vyplýva z toho, že sa tam protiprávne a v rozpore s bezpečnostnými predpismi skladujú takéto látky, bola. Budú sa musieť prijať opatrenia, aby tie látky boli odstránené," dodal Kern.



Väčšie množstvo odpadu vrátane nebezpečných chemických látok rádioaktívneho materiálu a výbušnín našli policajti v priestoroch družstva ešte vlani 18. septembra. S vyšetrovaním začala enviropolícia z dôvodu, že tam malo dochádzať k porušovaniu predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Odpad sa v objekte nachádza už dlhšiu dobu, muž mal na nakladanie s odpadmi povolenia. Zásah vykonávali enviropolicajti v spolupráci s hasičmi, armádou a kontrolnými chemickými laboratóriami. Rádioaktívne materiály z areálu odborníci vyviezli, polícia tiež zneškodnila výbušniny.



Muža polícia obvinila z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi ešte vlani v septembri, na základe rozhodnutia Krajského súdu v Trenčíne je stíhaný na slobode, nosí monitorovací náramok. Obvinenému súd tiež zakázal vykonávať podnikateľskú činnosť s predmetom podnikania v oblasti nakladania s akýmikoľvek odpadmi a zakázal mu vstup do areálu družstva v Nedožeroch-Brezanoch.