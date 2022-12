Muža obvineného z násilia na Obchodnej ulici nevzali do väzby

Bratislava 5. decembra (TASR) - Muža obvineného v súvislosti s násilným incidentom na Obchodnej ulici v Bratislave z konca novembra nevzali do väzby. Okresný súd Bratislava I mu väzbu nahradil probačným dohľadom súdneho úradníka. TASR to potvrdil hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



Rozhodnutie je právoplatné. "Prokurátor, ako aj obvinený sa vzdali práva podať sťažnosť proti rozhodnutiu," priblížil hovorca. Obvinený je 21-ročný Tomáš Ch., a to zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva. V prípade preukázania viny mu hrozí desaťročný pobyt za mrežami.



K násiliu pri križovatke ulíc Obchodná a Vysoká došlo v noci na 26. novembra. Zachytáva ho aj video zverejnené na sociálnych sieťach, na ktorom vidno konflikt medzi dvoma mužmi. Jeden z nich po kopnutí do hlavy zostane ležať na zemi.