MUŽA OBVINENÉHO Z POKUSU O VRAŽDU PREMIÉRA VZALI DO VÄZBY

Bratislava 19. mája (TASR) - Muža obvineného z pokusu o vraždu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vzal Špecializovaný trestný súd (ŠTS) do vyšetrovacej väzby. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Informovala o tom hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Prokurátorka Generálnej prokuratúry navrhovala pre obvineného 71-ročného Juraja C. väzbu z dôvodu možného úteku, ako aj z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti. Sudca pre prípravné konanie ŠTS tomuto návrhu vyhovel.



Sudca podľa hovorkyne neprijal písomný sľub obvineného a návrh na dohľad probačného a mediačného úradníka zamietol.



Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné. "Obvinený si ponechal zákonom stanovenú lehotu na vyjadrenie, či proti rozhodnutiu podá sťažnosť, o ktorej by rozhodoval Najvyšší súd SR," dodala.



Muža obvinili z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Premiéra Fica vážne postrelil po stredajšom (15. 5.) výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Predseda vlády je hospitalizovaný v banskobystrickej nemocnici.