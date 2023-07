Muža obvineného z vraždy v Dubnici nad Váhom vzali do väzby

Bratislava/Pezinok 1. júla (TASR) - Muža obvineného z úkladnej vraždy v Dubnici nad Váhom vzali do väzby. V sobotu večer o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie je právoplatné. TASR o tom informovala hovorkyňa súdu Katarína Bednáriková.



Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic navrhoval väzbu pre obavu z úteku a pokračovania obvineného Jána M. v trestnej činnosti. "Sudca pre prípravné konanie v celom rozsahu vyhovel návrhu prokurátora a vzal obvineného J. M. do väzby," priblížila hovorkyňa.



Rozhodnutie je právoplatné, keďže obvinený a prokurátor sa vzdali práva podať sťažnosť. Ján M. čelí obvineniu za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný surovým spôsobom a so sexuálnym motívom.



K vražde Andrey z Novej Dubnice prišlo vo štvrtok (29. 6.) v ranných hodinách pri novej cyklotrase v záhradkárskej oblasti Lieskovec v Dubnici nad Váhom. Podľahla početným sečným zraneniam, podozrivého bezprostredne po skutku zadržala polícia.