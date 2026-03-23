Múzeum Bojnice prezentuje vizuálny dialóg M. Šafárika a M. Polonského
Bojnice 23. marca (TASR) - Vizuálny dialóg dvoch osobností súčasného slovenského umenia - kňaza a maliara Martina Šafárika a akademického sochára Mariána Polonského - prezentuje výstava Homage Bergogliovi v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Bojnice. Projekt vznikol ako pocta zosnulému pápežovi Františkovi, návštevníci si ho v priestoroch Západného krídla Bojnického zámku môžu pozrieť do 16. apríla.
Projekt vznikol ako pocta pápežovi Františkovi k celosvetovému Jubilejnému roku nádeje 2025, keď sa v Ríme otvárali Sväté brány. Ústredným motívom výstavy je práve brána. „Táto spolupráca aj samotná výstava sa totiž začali v Jubilejnom roku 2025, keď Svätý Otec spolu s biskupmi určovali na svojich územiach konkrétne kostoly s bránami, cez ktoré keď veriaci prejdú za obvyklých podmienok, mohli získať plnomocné odpustky. My sme aj takýmto výtvarným spôsobom chceli podporiť tento milostivý čas Jubilejného roku 2025,“ povedal pre TASR Šafárik.
Brána všeobecne je podľa neho úžasný tvar a symbol. „Už len keď si zoberieme gotické, renesančné a moderné brány najrôznejších tvarov i typu, je to úžasný výtvarný prvok, ktorého sa dá zhostiť a s ktorým sa dá doslova vyhrať. Zároveň má veľmi silný duchovný potenciál a duchovný odkaz, lebo sám Ježiš o sebe povedal, že je brána, cez ktorú vojdete k Nebeskému Otcovi,“ spresnil.
Riaditeľka SNM - Múzea Bojnice Slavomíra Lenhartová podotkla, že ústredný motív výstavy je sprítomnený i priamo v objekte Bojnického zámku. „My tu máme práve lomené neogotické brány, ktoré sú aj predmetom diel našich autorov. Realita Bojnického zámku je tak obrazom toho, čo sa tu vystavuje. Bola by som rada, keby aj Bojnický zámok bol otvorenou bránou pre kultúru takého druhu, aká je tu aktuálne vystavená,“ dodala.
Putovná expozícia mala vlani premiéru v sídelnej budove SNM v Bratislave, neskôr ju návštevníci mohli vidieť v SNM - Múzeu Červený Kameň.
