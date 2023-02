Múzeum školstva a pedagogiky ponúka vzdelávacie programy pre školy

Bratislava 19. februára (TASR) – Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré sídli v bratislavskej Devínskej Novej Vsi a pre verejnosť je zatiaľ zatvorené, začalo od januára ponúkať vzdelávacie programy pre školy. Ako priblížila pre TASR múzejná pedagogička Zuzana Kunšteková, programy sú určené pre žiakov prvého stupňa základných škôl a pre deti materských škôl v predškolskom veku.



Pre žiakov prvého stupňa základných škôl je určený program s názvom Ako sa griflík a tabuľka vymenili s pierkom a zošitom. Deti sa počas neho dozvedia informácie o histórii školstva, ale vyskúšajú si aj sedieť v historických laviciach a písať griflíkom na kamennú tabuľku či pierkom namáčaným do atramentu. Dozvedia sa napríklad aj to, ako vyzeralo písmo v minulosti, z čoho vznikli machule či na čo sa používal kalamár.



Pre mladšie deti v predškolskom veku je vytvorený vzdelávací program Malí múzejníci. Deti počas neho môžu nazrieť do zákulisia múzea, navštívia kurátorov pri práci, depozitáre školských zbierok či reštaurátorskú dielňu. Následne si podľa slov Kunštekovej samy vyskúšajú, aké je to byť kurátorom či reštaurátorom v múzeu, pričom im pri tom pomôže prinesená hračka.



Obidva programy sú podľa múzejnej pedagogičky interaktívne. "Ide nielen o zoznámenie sa s dejinami školstva, ale zároveň sa o zoznámenie s múzeom ako inštitúciou. S múzeum v tom slova zmysle, že kto tam pracuje, aká to je inštitúcia, aký má význam, či je pre nás dôležitá v súčasnosti a čo je jej cieľom," vysvetlila Kunšteková.



Práve školy boli pre múzeum jednou z cieľových skupín už aj v minulosti, keď sídlilo v bratislavskej Petržalke. Kunšteková priblížila, že vzdelávacích programov v novom sídle sa zúčastnili už prvé skupiny. "Som rada, že sa to spúšťa minimálne v takej forme, že vieme pracovať s časťou priestoru v múzeu, pretože ešte stále čakáme na expozíciu, ktorá bude na poschodí múzea. Priestor na prízemí chceme využívať na vzdelávacie programy, ale aj na príležitostné výstavy," dodala. Bližšie informácie, napríklad k objednaniu skupín na vzdelávacie programy, sú uvedené na webovom sídle múzea.



Múzeum školstva a pedagogiky je špecializovanou fondovou pamäťovou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dejín školstva na Slovensku. Vzniklo v roku 1970, jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne je začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR. Od presťahovania sa do bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves koncom roka 2019 je múzeum pre verejnosť zatvorené.