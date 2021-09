Múzeum SNP bude od októbra viesť M. Uhrin

Bratislava 29. septembra (TASR) – Novým povereným generálnym riaditeľom Múzea SNP bude historik a kurátor múzea Marian Uhrin. Pre TASR potvrdil, že bude poverený viesť múzeum do ukončenia riadneho výberového konania na nového riaditeľa. Poverenie si má od ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽANO) prevziať v piatok 1. októbra.



Uhrin pre TASR ďalej zdôraznil, že pôjde o dočasný mandát. "Do výberového konania sa neplánujem prihlásiť, chcem sa venovať svojej práci historika," zdôvodnil.



Súčasný riaditeľ Stanislav Mičev na základe rozhodnutia ministerky na svojom poste končí k 30. septembru. Múzeu šéfoval od roku 2006. Dôvodom jeho odvolania boli podľa ministerky viaceré manažérske pochybenia, rovnako Milanová argumentovala tým, že Mičev ako riaditeľ nedostatočne zabezpečuje implementáciu rozhodnutí ministerstva - zriaďovateľa múzea, do chodu inštitúcie. Končiaci šéf múzea odvolanie očakával, pripomenul v tejto súvislosti svoj odmietavý postoj k rozhodnutiu o delimitácii rozdeľujúcej Múzeum SNP na niekoľko častí pod gesciou rôznych inštitúcií.



Múzeum má prejsť do zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu obrany, má si však zachovať právnu subjektivitu. Digitalizačné centrum v Banskej Bystrici, ktoré bolo organizačnou zložkou Múzea SNP, prejde pod Slovenskú národnú galériu (SNG), národnú expozíciu Tragédia slovenských Židov v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime bude mať na starosti Múzeum holokaustu v Seredi.



Delimitáciu v rámci novely zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty schválila na stredajšom rokovaní vláda.