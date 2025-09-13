< sekcia Slovensko
Múzeum v Pavlovciach nad Uhom ožije holúbkovým festivalom
Program sa začína o 10.00 h registráciou tímov, ktoré predstavia svoje gurmánske umenie.
Autor TASR
Pavlovce nad Uhom 13. septembra (TASR) - Prvým ročníkom Holubkového festivalu - Huľkyfestu ožije v sobotu Múzeum vysťahovalectva zo Slovenska do Severnej Ameriky v Pavlovciach nad Uhom v okrese Michalovce. Ako organizátori informujú na svojej webovej stránke, holúbky, huľky či jednoducho plnená kapusta je starým jedlom strednej Európy, ktoré sa podujatím rozhodli spropagovať.
„Koľko ľudí, toľko receptov na toto ikonické jedlo východného Slovenska,“ pripomína múzeum. Program sa začína o 10.00 h registráciou tímov, ktoré predstavia svoje gurmánske umenie. Súťažiť budú v disciplínach ako najmenší, najchutnejší či najkrajší holúbok. Pripravená bude aj súťaž o najlepšiu techniku zakrúcania holúbkov, ako aj o čo najvyšší počet ich zakrútenia za minútu. Chýbať nebude ani ochutnávka.
Počas podujatia bude pre návštevníkov pripravený i sprievodný program, ktorý okrem workshopu pre deti a folklórnych vystúpení zahŕňa aj prehliadku múzea, pozorovanie Slnka či pečenie chleba.
