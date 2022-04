Múzeum židovskej kultúry pozýva na besedu Chez David

Bratislava 9. apríla (TASR) - Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry (SNM - MŽK) pozýva na besedu Chez David - známy vs. neznámy. Príbeh jedinej košer reštaurácie v Bratislave. Na sprievodnom podujatí k výstave Košer - známy vs. neznámy bude v stredu 13. apríla prednášať Ladislav Polák, ktorý reštauráciu Chez David v roku 1993 zakladal a vyše desať rokov viedol.



Beseda sa okrem výkladu o dietetických zásadách v kuchyniach ortodoxných židovských domácností zameria na príbeh jedinej komerčnej košer reštaurácie v Bratislave. "Reštaurácia a penzión Chez David sa nachádzal na bratislavskej Zámockej ulici v budove, kde pred vojnou sídlila židovská ľudová kuchyňa – vývarovňa a jedáleň a výsek košer mäsa," približuje múzeum objekt, ktorý sa od roku 1993 po rozsiahlej rekonštrukcii stal miestom, kde si mohla široká verejnosť vychutnať tradičnú košer kuchyňu. "Chez David bol obľúbený nielen medzi miestnymi gurmánmi, ale navštívili ho aj známe domáce a zahraničné osobnosti," dodáva kurátorka výstavy Eva Poláková.



Ako ďalej avizuje múzeum, účasť na sprievodnom podujatí k výstave v priestoroch SNM - MŽK na Židovskej ulici 17 v Bratislave je spoplatnená. Záujemcovia sa majú nahlásiť na e-mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo telefonicky na číslach +421 2 204 90 101, +421 905 723 658 najneskôr do 12. apríla.



Výstava Košer – známy vs. neznámy predstavuje pravidlá, ktorými sa riadia členovia ortodoxných židovských komunít v najrozmanitejších sférach každodenného života s dôrazom na stravovanie. Vznikla v spolupráci s hlavným bratislavským rabínom Baruchom Myersom a podporila ju Židovská náboženská obec Bratislava.