Urológ Švihra: Muži nad 50 rokov by mali absolvovať prehliadku povinne

Bratislava 2. apríla (TASR) – Muži nad 50 rokov by mali absolvovať urologickú preventívnu prehliadku povinne, upozorňuje urológ Ján Švihra. Ako pre TASR uviedli slovenské zdravotné poisťovne, nárok na ňu majú bezplatne každé tri roky. Záujem o preventívne vyšetrenie u urológa je však podľa údajov poisťovní minimálny.



K urológovi podľa Švihru často dovedie muža až problém, ktorý sám nevie vyriešiť, ako napríklad časté nočné močenie, slabý prúd moču alebo pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra. Ozrejmil, že preventívna prehliadka môže odhaliť aj zmeny, ktoré zatiaľ pacientovi nespôsobujú ťažkosti, napríklad aj rakovinu prostaty.



"Zákerné je neraz to, že rakovina prostaty sa v skorých štádiách nemusí nijako prejaviť, a preto je dôležité absolvovať preventívnu prehliadku, a každý muž po päťdesiatke povinne. V prípade, že sa tento typ rakoviny vyskytol v rodine, sa veková hranica posúva na 40 rokov," uviedol lekár. Údaje zdravotných poisťovní (ZP) ukazujú, že možnosť preventívneho urologického vyšetrenia v minulom roku využilo len štyri až 12 percent poistencov.



Vyšetrenie prostaty sa skladá z viacerých úkonov, ako napríklad odobratie krvi, vyšetrenie moču, rozhovor o kvalite močenia či ultrazvukové vyšetrenie. "Čo sa týka tej najchúlostivejšej časti prehliadky – mužovi prehmatáme genitál a urobíme vyšetrenie cez konečník, či je všetko v poriadku. Cez konečník je totiž prostata výborne dostupná u väčšiny pacientov. Takto dokážeme posúdiť jej veľkosť aj vysloviť prvotné podozrenie na rakovinu," priblížil Švihra. Dodal, že pri včasnom diagnostikovaní je rakovina prostaty veľmi dobre liečiteľná.



Súkromná ZP Dôvera mala za rok 2021 takmer 4700 poistencov, ktorým bola uhradená zdravotná starostlivosť v súvislosti s karcinómom prostaty. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa preplatila liečbu rakoviny prostaty 20.935 poistencom a súkromná Union ZP aktuálne eviduje 1108 poistencov, ktorým rakovinu prostaty diagnostikovali.



Karcinóm prostaty je podľa hovorkyne Národného centra zdravotníckych informácií Alžbety Sivej najčastejšou formou rakoviny urogenitálneho systému. "Na Slovensku je to tretia najrozšírenejšia malignita po rakovine pľúc a hrubého čreva. Vyskytuje sa u mužov vo veku nad 50 rokov, zriedkakedy u mladších, pretože incidencia ochorenia úmerne stúpa s vekom," doplnila.



Muži nad 40 rokov, u ktorých sa vyskytol prípad karcinómu v rodine, majú v súkromnej ZP Dôvera nárok na prehliadku v závislosti od výšky hladiny onkomarkera PSA. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza preventívnu prehliadku u urológa všetkým pacientom nad 40 rokov každé tri roky, aj keď sa ochorenie nevyskytuje u ich najbližších príbuzných. Poistenci súkromnej Union ZP môžu v rámci benefitu absolvovať prehliadku od 40 rokov každé dva roky.