Rezort vnútra: Je legitímne, ak sa úradníci venujú hybridným hrozbám

Bratislava 31. mája (TASR) - Je legitímne, že sa odborníci v štátnej správe venujú hybridným hrozbám a obrane proti nim. Tvrdí to Ministerstvo vnútra (MV) SR v reakcii na šéfa Smeru-SD Roberta Fica, ktorý vyhlásil, že slovenskí úradníci a mimovládky mali na stretnutí v Bruseli označiť opozíciu za hybridnú hrozbu. Aj Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) potvrdil účasť svojho zástupcu na aprílovom stretnutí. Úrad dodal, že stretnutie malo byť zamerané na európsky aspekt boja proti dezinformáciám a hybridným hrozbám.



"Išlo o štandardnú pracovnú cestu v oblasti hybridných hrozieb, na ktorej sa na pozvanie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zúčastnili štátne inštitúcie aj mimovládne organizácie. Ministerstvo vnútra sa zároveň rázne ohradzuje voči konšpiráciám, ktorých cieľom je zneistiť voliča na Slovensku," uviedla hovorkyňa MV Zuzana Eliášová.



Rezort vnútra zároveň zdôraznil, že akékoľvek aktivity MV v oblasti problematiky volieb sú apolitické a jeden z hlavných cieľov je chrániť volebné procesy. Avizuje preto komunikačnú kampaň zameranú na eliminovanie vplyvu dezinformácií a hoaxov v tejto téme. Výroky Fica rezort komentovať nechcel. "Faktom však je, že je legitímne, ak sa odborníci v štátnej správe venujú hybridným hrozbám a obrane proti nim. Jedným dychom však zároveň dodávame, že odmietame zaťahovanie odbornej verejnosti a štátnych úradníkov do predvolebnej kampane akejkoľvek politickej strany," dodala Eliášová.



NBÚ doplnil, že na stretnutí bol zástupca úradu z inštitútu pre bezpečnostné štúdie, ktorý sa téme hybridného pôsobenia dlhodobo venuje. NBÚ deklaruje, že sa hybridným hrozbám venuje dlhší čas. "Patrili sme medzi prvé ústredné orgány štátnej správy, ktoré vo svojej organizačnej štruktúre zriadili špecializované jednotky v tejto oblasti na Slovensku," reagoval pre TASR hovorca NBÚ Peter Habara. Súčasťou stretnutí boli podľa neho aj návštevy jednotlivých inštitúcií NATO a EÚ. "Akékoľvek ďalšie informácie je NBÚ pripravený predložiť príslušným kontrolným orgánom štátu," doplnil.



Polícia označila za hoax tvrdenia, že jej predstaviteľ mal žiadať od NATO, aby poslalo na Slovensko špeciálny tím, ktorý by sa zaoberal opozíciou. Tvrdí že na rokovaní s partnermi z NATO takáto požiadavka nezaznela. "Ohradzujeme sa voči tlačovej besede politickej strany, ktorá pokračuje v útokoch na príslušníkov Policajného zboru, ktorí svoju prácu vykonávajú vysoko profesionálne a v záujme ochrany bezpečnosti obyvateľov SR," uviedla polícia na sociálnej sieti. Priblížila, že jej zástupca sa na štandardnej zahraničnej služobnej ceste zúčastnil na základe pozvania od Zastúpenia Európskej komisie v SR. Cieľom stretnutia mala byť vzájomná výmena informácií a skúseností, získanie vedomostí o pôsobení medzinárodných útvarov voči hybridným hrozbám a prezentovanie výročnej správy o dezinformáciách za rok 2023.



Podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati a exminister obrany Jaroslav Naď na tlačovej konferencii pripomenul, že za Ficovej vlády v roku 2018 prijal Úrad vlády SR dokument s názvom Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám, pričom tento dokument vytváral inštitucionálny rámec na boj proti hybridným hrozbám. "Skupina, ktorá sa v apríli zúčastnila na tomto podľa Roberta Fica šokujúcom rokovaní v Bruseli, bola skupina, ktorú vytvorila vláda Roberta Fica," povedal s tým, že nejde o vysokých štátnych úradníkov, ale o ľudí, ktorí sa venujú hybridným hrozbám. Jeho kolega, europoslanec Vladimír Bilčík doplnil, že nikto nemusí chodiť do Bruselu, aby sa sťažoval na Fica a Smer-SD. "V Bruseli to veľmi dobre dlho vedia a sledujú to pozorne," povedal.



Fico podľa Naďa zavádza, a to len preto, aby pomýlil voličov. Vyzval všetky demokratické strany, aby odsúdili útok Smeru-SD a SNS voči demokracii a slobode a aby deklarovali, že nevytvoria koalíciu so Smerom-SD. Naď tiež chce, aby demokratické strany deklarovali, že členstvo v EÚ a NATO nemá žiadnu alternatívu pre budúcnosť SR.



Smer-SD v stredu vyhlásil, že skupina slovenských štátnych úradníkov a mimovládok mala v štruktúrach EÚ a NATO informovať o tom, že slovenská opozícia je hybridnou hrozbou a pokiaľ vyhrá parlamentné voľby, Slovensko môže opustiť NATO. Mali preto žiadať od týchto štruktúr intervenciu. Fico to označil za koordinovaný postup na diskreditáciu opozície. Považuje to za zásah do volebnej kampane. Strana chce žiadať vysvetlenia v kontrolných výboroch parlamentu, avizuje aj iniciovanie mimoriadnej schôdze.