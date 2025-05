Slováci vo veľkom sťahujú aplikácie pre vytvorenie dokladov v mobile

Bratislava 27. mája (TASR) - Aplikácie pre vytvorenie dokladov v mobile si od ich sprístupnenia v apríli stiahlo vyše 200.000 Slovákov. Elektronické doklady akceptuje polícia, Slovenská pošta aj mnohé ubytovacie zariadenia. Ministerstvo vnútra (MV) SR o možnosti akceptácie elektronických dokladov aktuálne rokuje aj s ďalšími subjektami. TASR o tom informoval hovorca rezortu Matej Neumann.



„Od 15. apríla, keď ministerstvo sprístupnilo verejnosti aplikácie eIdentita a eDoklady, zaznamenávame v priemere 6700 autentifikácií denne. Súvisí to s rozširovaním služieb štátu i súkromného sektora, ktoré umožňujú autentifikovať sa elektronickým občianskym preukazom. Okrem polície, Slovenskej pošty akceptujú elektronické doklady už aj mnohé ubytovacie zariadenia. Ministerstvo zároveň rokuje s ďalšími subjektami, ktoré majú záujem o integráciu digitálnych dokladov do svojich procesov a elektronických služieb,“ priblížil.



Pre vytvorenie digitálnej identity potrebuje držiteľ občianskeho preukazu poznať svoj bezpečnostný osobný kód (BOK). Zvolí si ho pri prevzatí preukazu na oddelení dokladov. „Ak ste šesťmiestne číslo BOK zabudli, môžete si ho obnoviť bezplatne na hociktorom oddelení dokladov Policajného zboru,“ odkázal hovorca.



Rezort informoval, že po spustení aplikácie prijal viacero opatrení na zlepšenie komunikácie a podpory pre používateľov. „Pripravili sme aj jednoduchého klikateľného sprievodcu, ktorý je priamo súčasťou procesu aktivácie mobilného ID. Pomocou prehľadného grafického rozhrania používateľa krok za krokom navedie - pomôže mu určiť typ občianskeho preukazu a odporučí najvhodnejší spôsob prihlásenia,“ ozrejmil.



Všetky informácie o vytvorení elektronickej verzie občianskeho preukazu možno nájsť na stránke meid.minv.sk. Ministerstvo zároveň upozornilo, že elektronické doklady je zatiaľ možné používať iba na území SR a nemožno ich používať ako cestovné doklady. „Keďže celý projekt je stále v pilotnej fáze, odporúčame nosiť so sebou aj doklady v klasickej podobe kartičky,“ apelovalo.