Rezort vnútra: Až 92 percent obcí má menej ako 3000 obyvateľov

Bratislava 5. februára (TASR) - Hlavným problémom územnej samosprávy na Slovensku je jej roztrieštenosť. Až 92 percent všetkých obcí má menej ako 3000 obyvateľov. O dobrovoľné zlučovanie však obce so znižujúcim sa počtom obyvateľov nejavia záujem. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Ministerstvo vnútra SR momentálne neeviduje žiadne návrhy na zlúčenie obcí alebo miest," informovala o tom Paulenová. Rezort vidí problém v nedostatočnej motivácii pre obce. Nemyslí si, že ide o zložitý proces.



Obce, ktoré by mali záujem o zlúčenie, musia najprv vyhlásiť miestne referendum. "V prípade, ak obyvatelia obce súhlasia so zlúčením, obec uzavrie dohodu o zlúčení s príslušnou zlučovanou obcou alebo obcami a následne tieto obce podajú návrh na zlúčenie vláde SR, ktorá je oprávnená zlúčiť obce nariadením," približuje rezort. Na novom názve sa môžu zlučované obce dohodnúť. V opačnom prípade ho navrhne ministerstvo vnútra. Zlúčením obcí vzniká nová obec, pôvodné zaniknú.



Obce môžu spolupracovať aj bez zlúčenia, a to na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti. "Predmetom takejto zmluvy môže byť aj zriadenie tzv. spoločného obecného úradu (SOÚ), keď ide o spoločný výkon kompetencií jednotlivých obcí," vysvetľuje ministerstvo. Výhodou je, že každá obec si môže zachovať svoju identitu a zároveň si sama určiť, ktoré pôsobnosti budú vykonávané prostredníctvom SOÚ.



Podľa údajov MV SR v súčasnosti funguje asi 230 SOÚ. Ako doplnila Paulenová, väčšina zriadených úradov sa stará o administratívnu podporu pri prenesenom výkone štátnej správy.



Nefunkčnú obec možno podľa zákona pričleniť k inej. Ide o obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu. Okresný úrad v tomto prípade zvolá zhromaždenie obyvateľov, na ktorom prerokuje potrebu pričlenenia a postup. Následne vyzve susednú obec, ku ktorej má byť obec pričlenená. V prípade, že vyzvaná obec s pričlenením nesúhlasí, okresný úrad v sídle kraja vyzve ďalšiu susediacu obec.



Návrh na pričlenenie obce predkladá okresný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra. O pričlenení rozhoduje vláda, nefunkčná obec zaniká. Susediaca obec môže získať jednorazový príspevok na podporu plynulého chodu obce.



Jedinou obcou, ktorá v súčasnosti spĺňa podmienky na pričlenenie k susediacej obci, je obec Ondavka v okrese Bardejov. "Ide o prvý prípad, keď sa uplatňuje tento nový právny inštitút," uviedlo ministerstvo. Zhromaždenie bolo zvolané začiatkom júla 2019, súčasne sa začalo konanie o pričlenení obce. "Momentálne Okresný úrad Prešov naďalej zisťuje finančnú situáciu obce Ondavka, aby následne mohol vyzvať susediacu obec Becherov na zabezpečenie súhlasu s pričlenením," uviedlo ministerstvo.



Slovensko má podľa údajov MV SR momentálne 2927 obcí. Ich počet sa vzhľadom na prísnejšie nastavené podmienky rozdeľovania obcí a na nezáujem obcí o zlučovanie nemení.



Najčastejším problémom malých obcí je nedostatok financií

Najčastejšími problémami obcí s nízkym počtom obyvateľov sú nedostatok finančných prostriedkov, slabý ľudský kapitál a nezáujem o kandidatúru na starostu či poslancov obecného zastupiteľstva. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



Niektoré príjmy obcí sú viazané na počet obyvateľov, malým obciam preto často chýbajú finančné prostriedky. "Väčšina z príjmov sa využije na chod obce, administratívu a mzdy a nie na služby, ktoré by mala obec zabezpečovať," priblížila Paulenová. Ďalším problémom je podľa nej slabý ľudský kapitál, ktorý by mal zabezpečovať kvalitný výkon služieb, ale aj obsadenie obecných orgánov.



"Miestna územná samospráva potrebuje systémovú pomoc v rámci medziobecnej spolupráce, pretože kooperácia samospráv na výkone agendy, konkrétnych kompetencií a tiež napríklad v oblasti zabezpečovania verejnoprospešných činností a verejných služieb môže byť mimoriadne efektívna a udržateľná," myslí si ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.



ZMOS podľa Kaliňáka v súčasnosti pracuje na analýze spoločných obecných úradov z hľadiska úzkej spolupráce samospráv v oblasti originálnych kompetencií. Využiť chce okrem poznatkov z vlastných analýz aj skúsenosti z prostredia poľskej a českej samosprávy.



O rok by malo ZMOS predstaviť tzv. nový komunálny manažment. Pôjde o návrh opatrení, dosahov a riešení na modernizáciu miestnej územnej samosprávy, kde bude mať svoje miesto aj zriaďovanie tzv. centier zdieľaných služieb.



Projekt zameraný na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku realizuje aj MV SR v spolupráci s Centrom expertízy Rady Európy. Projekt má poukázať na nedostatky územnej samosprávy vrátane jej roztrieštenosti a ponúknuť alternatívne riešenia.