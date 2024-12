MV chce v rámci rozvoja leteckého útvaru založiť výcvikovú organizáciu

Bratislava 14. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR chce v rámci dlhodobého plánu rozvoja leteckého útvaru rezortu založiť výcvikovú organizáciu. Mohla by pripravovať pilotov vrtuľníkov. Vyplýva to z návrhu Dlhodobého plánu rozvoja Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2035, ktorý už prešiel vládou.



"V prvej fáze bude vytvorená nezložitá výcviková organizácia schopná poskytovať typový výcvik Bell-429. V prípade takejto výcvikovej organizácie sa už pri jednom typovom výcviku ročne ušetrí približne 10 percent nákladov oproti výcviku v komerčnej organizácii. Pri dvoch typových výcvikoch ročne založenie tejto organizácie predstavuje úsporu cca 50 percent," uviedol rezort v materiáli.



V prípade, že by letecký útvar založil organizáciu so zložitejšou štruktúrou, uvažuje nad nákupom ľahkého vrtuľníka pre výcvik. Materiál predpokladá, že v horizonte piatich rokov by v organizácii museli vycvičiť minimálne troch pilotov, aby boli náklady na ňu rentabilné. V prípade prechodu na prevádzku s výcvikom na lietanie bez viditeľnosti zeme za pravidiel lietania podľa prístrojov bude podľa materiálu potrebné vycvičiť v horizonte 10 rokov 10 až 15 pilotov, respektíve, zvýšiť im kvalifikáciu.



Rezort vnútra predpokladá, že založenie výcvikovej organizácie zvládne zabezpečiť so súčasnými personálnymi zdrojmi, no s miernym navýšením mzdových nákladov. Predbežný odhad podľa plánu hovorí o celkových nákladoch na organizáciu do výšky pol milióna eur.