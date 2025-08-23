< sekcia Slovensko
MV chce zmeny v sankciách za nezaplatené povinné zmluvné poistenie
Vrámci prehodnotenia systému sa počíta aj s vyčistením databázy evidencie vozidiel jednorazovým trvalým vyradením všetkých dlhodobo nepoistených vozidiel na základe generálneho pardonu.
Autor TASR
Bratislava 23. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje zmeny týkajúce sa systému povinného zmluvného poistenia (PZP). Upraviť by sa mal sankčný mechanizmus vrátane sadzby pokút za nezaplatenie PZP. Zaviesť by sa tiež mali pravidelné upozornenia držiteľov nepoistených vozidiel. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej legislatíve.
„Návrhom zákona sa sleduje zjednodušenie systému ukladania a vymáhania pokút v rámci PZP v rozkaznom konaní, ktoré nahradí ukladanie pokút v správnom konaní v rámci komplexného prenastavenia systému PZP. V tejto súvislosti sa zavádza pravidelné upozornenie držiteľov nepoistených vozidiel o nezaplatenom PZP, procesy lehôt na zaplatenie PZP, sadzby pokút za nezaplatenie PZP, kontrola poistenia vozidla v rámci technickej kontroly či proces vyradenia vozidla z evidencie vozidiel ako posledný krok sankčného mechanizmu vo vzťahu k držiteľom nepoistených vozidiel,“ ozrejmil rezort.
Avizoval, že v rámci prehodnotenia systému v oblasti PZP sa počíta aj s vyčistením databázy evidencie vozidiel jednorazovým trvalým vyradením všetkých dlhodobo (viac ako 24 mesiacov) nepoistených vozidiel na základe generálneho pardonu.
Ministerstvo chce zmenou zefektívniť systém a znížiť počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke. „Súčasný systém nastavenia PZP je dlhodobo nefunkčný, čo vyplýva okrem iného aj zo záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR,“ podotklo. Mieni tiež, že legislatívny návrh môže v dlhodobom horizonte zvýšiť príjmy do rozpočtu verejnej správy. „Okrem iného aj na základe zvýšenia výberu finančných prostriedkov za uložené pokuty, ale aj predpokladaným zvýšením počtu uzatvorených zmlúv o PZP podporeným pozitívnou motiváciou majiteľov vozidiel uzatvárať zmluvy o PZP pod hrozbou sankcií navrhovaných zákonom,“ dodalo.
