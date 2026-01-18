Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MV: Cudzinecká polícia a dokladové úrady v pondelok neposkytujú služby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dôvodom je naplánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre, ktorý nie je možné vykonať bez odstávky.

Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Cudzinecká polícia, oddelenia dokladov aj dopravné inšpektoráty nebudú v pondelok (19. 1.) na celom Slovensku poskytovať služby. Dôvodom je odstávka systémov. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.

„Dôvodom je naplánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre, ktorý nie je možné vykonať bez odstávky. Za prípadné spôsobené nepríjemnosti sa ministerstvo vnútra ospravedlňuje,“ dodal Neumann.
