MV: Cudzinecká polícia a dokladové úrady v pondelok neposkytujú služby
Dôvodom je naplánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre, ktorý nie je možné vykonať bez odstávky.
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Cudzinecká polícia, oddelenia dokladov aj dopravné inšpektoráty nebudú v pondelok (19. 1.) na celom Slovensku poskytovať služby. Dôvodom je odstávka systémov. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
„Dôvodom je naplánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre, ktorý nie je možné vykonať bez odstávky. Za prípadné spôsobené nepríjemnosti sa ministerstvo vnútra ospravedlňuje,“ dodal Neumann.
