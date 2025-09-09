< sekcia Slovensko
Rezort vnútra: Dodané hasičské auto je prototyp
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby vypovedal zmluvu s dodávateľom hasičských áut.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Kritizované dodané hasičské auto je prototyp a jeho testovanie v prevádzke je potrebné, aby hasiči dostali spoľahlivé a prakticky využiteľné vozidlá. V najbližších týždňoch ministerstvo vnútra (MV) očakáva dodávku ďalších vozidiel so všetkými odstránenými nedostatkami. V reakcii na výzvu opozičného Hnutia Slovensko na vypovedanie zmluvy o nákupe hasičských áut to pre TASR uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann. Prvé z áut podľa neho predstavia verejnosti v stred u (10. 9.).
„K téme obstarávania je potrebné pripomenúť, že firma LRK Trading bola do tendra pripustená ešte v roku 2022, v čase, keď rezort vnútra viedol Roman Mikulec. Splnila všetky zákonné podmienky, a preto nebola vylúčená - ani vtedy. My sme obstarávali tak, že rozdiely v cenách boli jasné: najnižšia ponuka bola približne 38 miliónov eur, najvyššia ponuka približne 50 miliónov eur. Rozdiel teda predstavoval až 12 miliónov eur, čo hovorí samo za seba,“ vyhlásil Neumann.
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby vypovedal zmluvu s dodávateľom hasičských áut, ktoré podľa neho nespĺňajú kvalitatívne požiadavky a doteraz bolo dodané iba jedno z nich.
