Občania 15 obcí budú môcť v marci voliť v doplňujúcich voľbách

Bratislava 22. januára (TASR) - Starostu či poslanca zastupiteľstva si budú občania voliť 19. marca v 15 obciach. Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené pre 29 samospráv. V 14 z nich sa napokon nebudú konať, pretože v nich nikto nemal záujem kandidovať. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra.



Starostu budú občania voliť v obciach Bernolákovo, Liptovské Beharovce, Brezany, Selce, Mokrá Lúka, Jastrabie nad Topľou, Drienovec, Štitáre, Košťany nad Turcom a Seľany. Poslanca majú vyberať v obciach Vavrišovo, Braväcovo, Kecerovský Lipovec, Brvnište a Čifáre.



Voľby sa nebudú konať v 14 obciach. V Starine si mali vyberať starostu i poslanca. Nikto však nepodal kandidátnu listinu ani na jednu z týchto funkcií. Kandidátku nepodali ani v obciach Hradište pod Vrátnom, Biely Kostol, Pavlice, Malá Čausa, Bielovce, Pečenice, Žikava, Pribylina, Moškovec, Divinka, Píla, Pongrácovce a Bunetice.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.