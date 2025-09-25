< sekcia Slovensko
Elektronické doklady budú môcť občania využívať aj u notára
Ministerstvo pri zavádzaní elektronických dokladov spolupracuje napríklad so Slovenskou poštou, Železničnou spoločnosťou Slovensko či s finančnou správou.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Elektronické doklady budú môcť občania po ich integrácii do procesov začať využívať aj u notára. Ministerstvo vnútra (MV) SR podpísalo s Notárskou komorou SR memorandum o spolupráci. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Po postupnej integrácii e-dokladov do procesov, e-služieb a registrov notárskej komory môžu podnikatelia a vôbec široká verejnosť očakávať podstatné zrýchlenie služieb notárov. Rád znovu zdôrazňujem, že okrem šírenia povedomia o digitálnej identite a jej benefitoch je spolupráca s notármi veľmi dôležitá najmä v oblasti tvorby bezpečnostných štandardov,“ myslí si štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe.
Ministerstvo pri zavádzaní elektronických dokladov spolupracuje napríklad so Slovenskou poštou, Železničnou spoločnosťou Slovensko či s finančnou správou. Týmto typom dokladu sa občania môžu preukázať aj polícii.
