Elektronické doklady budú môcť občania využívať aj u notára

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ministerstvo pri zavádzaní elektronických dokladov spolupracuje napríklad so Slovenskou poštou, Železničnou spoločnosťou Slovensko či s finančnou správou.

Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Elektronické doklady budú môcť občania po ich integrácii do procesov začať využívať aj u notára. Ministerstvo vnútra (MV) SR podpísalo s Notárskou komorou SR memorandum o spolupráci. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

„Po postupnej integrácii e-dokladov do procesov, e-služieb a registrov notárskej komory môžu podnikatelia a vôbec široká verejnosť očakávať podstatné zrýchlenie služieb notárov. Rád znovu zdôrazňujem, že okrem šírenia povedomia o digitálnej identite a jej benefitoch je spolupráca s notármi veľmi dôležitá najmä v oblasti tvorby bezpečnostných štandardov,“ myslí si štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe.

Ministerstvo pri zavádzaní elektronických dokladov spolupracuje napríklad so Slovenskou poštou, Železničnou spoločnosťou Slovensko či s finančnou správou. Týmto typom dokladu sa občania môžu preukázať aj polícii.
