Slovensko eviduje žiadosti od afganských exštudentov našich univerzít

Bratislava 18. augusta (TASR) – S individuálnou žiadosťou o pomoc pre seba a svoje rodiny v Afganistane sa na Slovensko za posledný týždeň zatiaľ obrátili bývalí študenti slovenských univerzít. Pre TASR to uviedla Lucia Hurajtová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR. Doplnila, že pre migračný úrad ministerstva vnútra proces prijatia začína až ich príchodom na Slovensko.



„Súčasné prijímané opatrenia sú v tejto chvíli záležitosťou rezortov obrany (preprava) a zahraničia (koordinácia postupu s členskými štátmi EÚ)," priblížila Hurajtová.



Slovenská republika v Afganistane nemá svoj zastupiteľský úrad. Ako vysvetlila Hurajtová, monitoring sa teda okrem bežného mediálneho spravodajstva uskutočňuje štandardnou formou monitoringu spravodajstva zo zdrojov ministerstva zahraničných vecí a podľa oprávnenia pre nakladanie s utajovanými skutočnosťami aj zo zdrojov spravodajských služieb.



Pripravenosť Slovenska na vlnu migrácie je podľa rezortu komplexnejšou otázkou, ktorá má niekoľko rovín. „Politickú, v ktorej sme zatiaľ deklarovali pomoc desiatim osobám, procesno-kapacitnú, ekonomickú a spoločenskú," poznamenala Hurajtová.



Od začiatku roka do 17. augusta bolo podľa Ministerstva vnútra na území SR podaných 213 žiadostí o udelenie azylu, z toho 38 z Afganistanu.



Minister zahraničných vecí Ivan Korčok na utorkovej tlačovej konferencii na otázku o počte obyvateľov Afganistanu, ktorých je SR ochotná prijať, povedal, že osobne je za viac veľkorysosti. „Nevychádzam z toho, že číslo desať je vytesané do kameňa," dodal.