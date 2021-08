Ministerstvo vnútra hľadá firmu na údržbu vrtuľníka

Bratislava 17. augusta (TASR) – Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo verejné obstarávanie na údržbu vrtuľníka Bell 429. S úspešným uchádzačom plánuje uzavrieť rámcovú dohodu s maximálnym limitom vo výške jeden milión eur bez DPH. Platiť má štyri roky alebo do vyčerpania prostriedkov. Vyplýva to z oznámenia zverejneného na elektronickej tabuli.



„Predmetom zákazky je poskytovanie služieb – zabezpečenie údržby vrtuľníka typu Bell 429 s motormi Pratt & Whitney Canada PW207D1 v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR," približuje materiál.



Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 13. septembra. Hlavným hodnotiacim kritériom bude cena, prihliadať sa bude aj na výšku príplatku ceny materiálov v percentách.