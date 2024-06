Rezort vnútra: Horská služba PIENAP-u a Čergova nesplnila podmienky

Červený Kláštor/Bratislava 4. júna (TASR) - Horskej službe (HS) Pieninského národného parku (PIENAP) a HS Čergov nebola udelená akreditácia z dôvodu nesplnenia podmienok akreditačnej komisie. V reakcii na kritiku neudelenia akreditácie zo strany dobrovoľníkov z Pienin a Čergova to pre TASR uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Rezort podotkol, že pri udeľovaní akreditácie na úseku integrovaného záchranného systému (IZS) je rozhodujúce stanovisko príslušnej základnej záchrannej zložky, v tomto prípade Horskej záchrannej služby (HZS). Dobrovoľní horskí záchranári na utorkovej tlačovej konferencii v Červenom Kláštore spochybnili transparentnosť pri udeľovaní akreditácií a negatívne vnímajú aj nezverejňovanie zoznamu akreditačnej komisie či akreditačných štandardov. Voči rozhodnutiu štátnych orgánov plánujú podať tzv. rozklad.



"Príslušníci HZS sú v horských oblastiach veliteľmi zásahov a v prípade potreby môžu vyzvať cestou operačného alebo koordinačného strediska na zásah aj ostatné záchranné zložky, aj dobrovoľníkov, ak je to z ich odborného a kapacitného hľadiska potrebné. Ak hovoríme o mimohorských oblastiach, podľa dnes platného právneho stavu, ktorý prijala predchádzajúca vláda, môžu spolu so zložkami IZS zasahovať len občianske združenia, ktoré boli schválené akreditačnou komisiou," uviedlo ministerstvo. Podotklo, že oblasť Pieniny spadá pod Vysoké Tatry a aktuálne má zmluvu s HZS uzatvorenú 32 dobrovoľných záchranárov, z toho štyria sú priamo z Pienin.



Dobrovoľníci z Pienin, Čergova i Malej Fatry kritizovali aj predkladanú novelu zákona o HZS, tvrdia, že im sťaží činnosť. MV reagovalo, že v súčasnosti nie je záchranná činnosť mimo horských oblastí podmienená odbornou spôsobilosťou. To môže podľa rezortu viesť k ohrozeniu zdravia a života zachraňovanej osoby, respektíve osôb, ktoré sa na záchrane podieľajú. V poslaneckom návrhu novely od Samuela Migaľa (Hlas-SD) sa preto okrem iného navrhuje vymedziť lokality, kde je potrebná odborná spôsobilosť na záchrannú činnosť a popísať podmienky na jej získanie.



"Novelou sa snažíme umožniť jednotlivým občianskym združeniam ľahší prístup do systému IZS, aby ich členovia mohli nadobudnúť potrebnú odbornú spôsobilosť. Tým sa predíde neodbornej manipulácii s osobami, ktorým bude poskytovaná pomoc zo strany členov občianskych združení akreditovaných akreditačnou komisiou," dodáva MV SR. Migaľ je ochotný s dobrovoľnými horskými záchranármi rokovať a ubezpečil, že ním predkladaný zákon nijako neobmedzuje ich činnosť. Cieľom podľa neho je regulácia a zamedzenie tomu, aby záchranu vykonávali nevyškolení amatéri.