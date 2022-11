MV: Hranicami prešlo v uplynulom týždni 19.079 ľudí z Ukrajiny

Bratislava 7. novembra (TASR) - Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni (31. 10. - 6. 11.) na vstupe do Slovenskej republiky 19.079 osôb. O dočasné útočisko požiadalo 738 žiadateľov. Naopak, na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi v uplynulých dňoch 18.696 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Ministerstvo vnútra na dennej báze sleduje a vyhodnocuje udalosti týkajúce sa vojny na Ukrajine a jej dosahu na Slovensko. Z hľadiska príchodu a odchodu odídencov z Ukrajiny je situácia dlhodobejšie stabilná bez výrazných zmien," uviedla Eliášová.



V porovnaní s predchádzajúcim týždňom od 24. do 30. októbra prešlo z Ukrajiny na vstupe do Slovenskej republiky 17.420 osôb. O dočasné útočisko požiadalo 844 žiadateľov. Naopak, na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi 19.499 ľudí.



Celkový počet osôb, ktoré vstúpili na územie SR od februárového vypuknutia vojny na Ukrajine, je 939.302. Dočasné útočisko udelili 99.843 ľudom. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo od 24. februára 713.303 osôb.