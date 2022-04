MV: Infokancelárie pre obete trestných činov prijali už 2000. klienta

Bratislava 21. apríla (TASR) - Informačné kancelárie pre obete trestných činov prijali už 2000. klienta a ich počet naďalej rastie. TASR o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Ako pripomenula, kancelárie fungujú na 16 miestach. Občanom bezplatne a diskrétne poskytujú základné informácie a sprostredkúvajú odbornú pomoc v oblasti psychologického, sociálneho poradenstva a právnej podpory.



"Cieľom MV SR je prostredníctvom pracovníkov informačných kancelárií včas identifikovať individuálne potreby obete," vysvetlila Paulenová. Poukázala pritom na aktuálne zvyšujúci sa počet trestných činov v oblasti domáceho a sexuálneho násilia. "Včasná pomoc obetiam má zmierňujúci dosah na prežitú negatívnu skúsenosť a vedie k skoršiemu návratu do bežného života," dodala.



Od roku 2019 do súčasnosti pracovníci informačných kancelárií absolvovali 8926 sieťovacích aktivít, nadviazali spoluprácu s 335 subjektmi, ktoré pomáhajú obetiam, vybudovali 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov, uskutočnili 1497 preventívnych aktivít či školení so 41.392 účastníkmi, spolupracovali so 153 odborníkmi a venovali celkom 4658 hodín podpore obetí.



"Ochrana obetí a pomoc je jednou z priorít rezortu vnútra. Ak vďaka informačným kanceláriám včas identifikujeme potreby obete, vieme rýchlo poskytnúť podporu. Som rád, že ľudia využívajú túto pomoc. Dáva nám to signál, že naša práca má zmysel,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Obeť akéhokoľvek trestného činu môže v dôsledku negatívnej skúsenosti prežívať bezmocnosť, menejcennosť, mať pocit nedostatku síl prevziať kontrolu nad svojím životom a zároveň môže mať problém samostatne sa rozhodovať a zvládať bežné životné situácie. „Až 77 percent klientov využilo sprostredkovanie psychologického, sociálneho a právneho poradenstva,“ priblížil gestor projektu Jozef Halcin.