Rezort vnútra: Kancelárie pre obete budú fungovať v bežnom režime

Bratislava 19. marca (TASR) - Informačné kancelárie pre obete trestných činov budú od apríla do júla fungovať v bežnom režime. Európsky projekt, ktorý sa mal pôvodne skončiť v marci, sa podarilo predĺžiť. Podľa stanoviska Ministerstva vnútra (MV) SR pre TASR sa v danom období dočerpajú zostávajúce financie.



V prípade schválenia novely zákona o prevencii kriminality na vláde a v parlamente by sa od augusta mohli kancelárie začleniť do stálej organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra (MV) SR a pokračovať tak v činnosti.



Legislatíva v marci prešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Ministerstvu prišlo 18 pripomienok. Jedinú zásadnú pripomienku poslalo Ministerstvo financií SR, ktoré žiadalo prerátať vplyvy na rozpočet verejnej správy vzhľadom na zmeny v termínoch v zákone oproti pôvodnému návrhu.



Na Slovensku funguje celkovo osem informačných kancelárií, pracuje v nich spolu 24 zamestnancov. Sídlia na okresných úradoch v sídlach krajov a od roku 2021 ponúkajú pomoc aj na ôsmich detašovaných pracoviskách. Kancelárie poskytujú psychologické a sociálne poradenstvo, ale aj právnu podporu a usmernenia.



Od decembra 2018 do decembra 2021 poskytli kancelárie pomoc spolu 1816 klientom. Počet klientov rapídne stúpol najmä vlani, oproti roku 2020 o 134 percent. V roku 2020 zaznamenali o 48 percent klientov viac ako v roku 2019.