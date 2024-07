Rezort vnútra: Koncom roka by mohli fungovať centrá zdieľaných služieb

Bratislava 24. júla (TASR) - Koncom roka 2024 by mohlo v podobe pilotného riešenia postupne začať fungovať 20 centier zdieľaných služieb. Cieľom je zvýšenie efektívnosti, rozsahu a kvality poskytovaných služieb obyvateľom aj v malých obciach. Projekt je realizovaný z prostriedkov plánu obnovy. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Zdieľanie služieb medzi samosprávami a ich proklientsky orientované poskytovanie občanom je zámerom projektu Centrá zdieľaných služieb, ktoré z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR plánuje zriaďovať a vybaviť zariadením ministerstvo vnútra, a to najmä v najmenej rozvinutých oblastiach Slovenska," priblížili z MV SR. V utorok (23. 7.) sa uskutočnilo prvé zasadnutie riadiaceho výboru k tomuto projektu.



Riadiaci výbor na svojom prvom zasadnutí prerokoval aj informáciu o príprave podpornej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci ktorej sa budú financovať mzdy zamestnancov centier.



Záujemcovia o informácie a účasť v projekte Centrá zdieľaných služieb sa môžu prihlásiť na Inštitúte správnych a bezpečnostných analýz MV SR do 15. augusta 2024.