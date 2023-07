MV: Kontrolu nad volebným procesom vykonávajú najmä kandidujúce strany

Bratislava 15. júla (TASR) - Kontrolu nad volebným procesom vykonávajú predovšetkým kandidujúce politické strany. Tie majú právo delegovať zástupcov do volebných komisií. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR.



"Okrskové volebné komisie vykonávajú kontrolu samotného procesu hlasovania, ale najmä zabezpečujú samotné manuálne sčítavanie hlasov a zapisujú výsledky do elektronického formulára," uviedol minister vnútra Ivan Šimko vo videu MV na sociálnej sieti.



Vzájomná kontrola zo strany kandidujúcich subjektov predstavuje podľa MV záruku, že pri sčítavaní hlasov nedochádza k manipulácii s výsledkami volieb. Šimko pripomenul, že kontrolu môžu robiť aj občania pri priebehu volieb a spočítavaní hlasov, ktorí môžu vstupovať do volebných miestností ako pozorovatelia.



Členov okrskových a okresných volebných komisií môžu delegovať politické subjekty do 21. augusta. Nominovať členov komisií môžu po jednom tie strany a koalície, ktoré kandidujú v septembrových voľbách a ich kandidátne listiny sú zaregistrované.



MV zároveň pripomína, že celý volebný mechanizmus za viac ako 30 rokov funguje spoľahlivo. Informačná vojna, ktorá sa dnes vedie, je bezpečnostným rizikom aj vo vzťahu k voľbám.



Spochybňovanie integrity volieb je podľa ministra súčasťou politického zápasu a poznáme ho aj zo zahraničia. Úlohou ministerstva vnútra je zabezpečiť, aby celý proces prebehol v súlade so zákonom. "Úlohou ministerstva nie je ovplyvňovať verejnú mienku. Ministerstvo rešpektuje a musí dohliadať na to, aby sa kampaň pred voľbami viedla slobodne," zdôraznil Šimko. Rezort však podľa neho musí dohliadať na verejný poriadok a brániť sa voči tomu, čo by mohlo ohroziť vnútornú bezpečnosť a integritu štátu.