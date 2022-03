Minulý rok obvinili 90 policajtov a 19 príslušníkov Finančnej správy

Bratislava 20. marca (TASR) - V roku 2021 obvinili v Slovenskej republike celkovo 90 policajtov, desať príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a 19 príslušníkov Finančnej správy (FS). Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) evidoval 1908 trestných vecí, do konca roka uzatvoril 1372 prípadov. Vyplýva to zo Správy o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, ZVJS a FS za obdobie roka 2021, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Najviac prípadov sa týkalo policajtov. "Z celkového počtu 90 obvinených policajtov bolo 20 v riadiacej funkcii, teda 22,22 percenta," približuje materiál. Najviac obvinených policajtov pôsobilo v Národnej kriminálnej agentúre a krajských riaditeľstvách v Bratislave a Trnave.



V súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti policajtov ÚIS vlani obvinil aj päť civilných osôb, ktoré sa podieľali na páchaní trestnej činnosti formou spolupáchateľstva alebo samostatnými skutkami, napríklad poskytnutím úplatku.



Zo 134 trestných činov policajtov, respektíve bývalých policajtov, 103 súviselo s výkonom služobnej činnosti. Dominovali trestné činy proti poriadku vo verejných veciach (87), najmä zneužívanie právomoci verejného činiteľa a korupcia. Zastúpené boli trestné činy proti životu a zdraviu (12), najmä v súvislosti s dopravnými nehodami, a trestné činy proti majetku (16), napríklad podvody.



Z desiatich obvinených príslušníkov ZVJS boli dvaja v riadiacich funkciách. V súvislosti s výkonom služobnej činnosti bol zaznamenaný trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa (1) a podplácania (1), keď príslušníci ZVJS zabezpečili neoprávnené výhody pre odsúdených počas výkonu trestu odňatia slobody výmenou za neoprávnený prospech. Ostatné trestné činy zaznamenali mimo výkonu služby.



Obvinenie vzniesli vlani aj voči 19 príslušníkom alebo expríslušníkom FS, z toho ôsmi boli v riadiacej funkcii. Zo 42 trestných činov išlo najčastejšie o zneužitie právomoci verejného činiteľa (13) a prijímanie úplatku (10).



Inšpekcia odmietla a zastavila 46,38 percenta trestných vecí. "V oblasti podaní od občanov zotrval trend z predchádzajúceho obdobia, keď je medzi podaniami veľa neopodstatnených, vymyslených a nedôvodných oznámení, ktoré súvisia so samotným charakterom práce," poznamenal predkladateľ. Poukázal tiež na skupinu občanov, ktorá podáva desiatky takmer totožných podnetov s cieľom dosiahnuť nápravu svojich údajne porušených práv.



Z celkového počtu 148 podaní zadržaných, zaistených a obvinených osôb na zranenia, ktoré im podľa ich vyjadrenia boli spôsobené policajtmi a príslušníkmi ZVJS, sa v 107 prípadoch neprimerané násilie nepotvrdilo.