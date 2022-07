MV na niektoré elektronické služby naďalej vyžaduje Internet Explorer

Bratislava 7. júla (TASR) - Niektoré elektronické služby štátu, ktorých správcom je Ministerstvo vnútra (MV) SR, si naďalej vyžadujú pre autorizáciu elektronického podania používanie webového prehliadača Internet Explorer. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. MV SR podľa stanoviska na úprave služieb pracuje. Spoločnosť Microsoft v júni ukončila podporu Internetu Explorera.



"Ministerstvo vnútra pracuje na úprave služieb tak, aby ich funkčnosť nebola limitovaná prehliadačmi. Úpravy sa však netýkajú len koncových systémov, ale aj infraštruktúrnych prvkov spoločných pre všetky elektronické služby MV SR. Ide preto o dlhodobejšiu aktivitu, ktorá závisí aj od procesov verejného obstarávania," uviedol tlačový odbor MV SR.



MIRRI SR pripomenulo, že správcovia webových sídiel sú podľa vyhlášky o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy povinní zabezpečiť, aby webové stránky, ktoré obsahujú elektronické služby verejnej správy alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, boli optimalizované pre aktuálne podporované webové prehliadače s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike viac ako päť percent. V súčasnosti ide o Chrome, Firefox a Microsoft Edge.



"Ak by pre použitie elektronickej služby verejnej správy alebo povinne zverejňovaných informácií podľa osobitných predpisov bol správcom vyžadovaný len webový prehliadač Internet Explorer bez toho, aby bola táto elektronická služba optimalizovaná aj pre uvedené webové prehliadače, išlo by o porušenie vyhlášky," vysvetlilo MIRRI SR s tým, že zodpovednosť za plnenie vyhlášky majú jednotlivé orgány verejnej moci. Internet Explorer podľa rezortu dlhodobo nedosahuje predpísanú hranicu päť percent podielu zastúpenia na trhu v Slovenskej republike.



Ministerstvo informatizácie zároveň potvrdilo, že vie o tom, že MV SR vyžaduje Internet Explorer pri niektorých elektronických službách, napríklad pri službách s ohlásením trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. "S cieľom bezodkladného odstránenia súčasného stavu v uvedenej veci aktívne komunikuje s Ministerstvom vnútra SR," dodalo.