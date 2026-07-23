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MV: Na zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia nie je právny základ
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok (21. 7.) tento týždeň MV dve upozornenia prokurátora.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Na vykonanie zápisu manželstva osôb rovnakého pohlavia do osobitnej matriky ako manželstva podľa slovenského právneho poriadku neexistuje za súčasného stavu právnej úpravy dostatočný právny základ. Konštatuje to Ministerstvo vnútra (MV) SR odvolávajúc sa aj na Ústavu SR, ktorá ustanovuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Táto definícia je podľa neho premietnutá aj do zákona čo rodine.
„Ministerstvo vnútra je pri aplikácii práva povinné rešpektovať uvedené ustanovenia. Zápis údajov do osobitnej matriky musí byť vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ústavnému a zákonnému rámcu platnému v Slovenskej republike,“ podotýka hovorca MV Matej Neumann.
Hoci je rezort vnútra pri výkone verejnej moci viazaný princípom legality zakotveným v Ústave SR, zároveň si podľa hovorcu uvedomuje záväznosť práva Európskej únie, ako aj európskej judikatúry. Z relevantnej judikatúry však podľa neho nevyplýva povinnosť členského štátu uznať alebo zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia ako manželstvo podľa vnútroštátneho rodinného práva.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok (21. 7.) tento týždeň MV dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Rezort vnútra je podľa neho povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení - vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
Opozičné KDH vo štvrtok informovalo, že súhlasí so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR, že úrady nemôžu zostať nečinné a žiadosti o informáciu, ako majú postupovať pri zápise manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí, treba riadne vybaviť. Hnutie však zdôrazňuje, že tieto žiadosti musia byť rozhodnuté v súlade s Ústavou SR a právom Európskej únie, čo v praxi znamená, že takýto zápis je nutné odmietnuť. Súčasný právny stav je v tejto otázke podľa neho jednoznačný a štátne orgány ho musia rešpektovať. Úprava manželstva a rodinného práva patrí podľa hnutia výlučne do právomoci členských štátov.
„Ministerstvo vnútra je pri aplikácii práva povinné rešpektovať uvedené ustanovenia. Zápis údajov do osobitnej matriky musí byť vykonaný spôsobom zodpovedajúcim ústavnému a zákonnému rámcu platnému v Slovenskej republike,“ podotýka hovorca MV Matej Neumann.
Hoci je rezort vnútra pri výkone verejnej moci viazaný princípom legality zakotveným v Ústave SR, zároveň si podľa hovorcu uvedomuje záväznosť práva Európskej únie, ako aj európskej judikatúry. Z relevantnej judikatúry však podľa neho nevyplýva povinnosť členského štátu uznať alebo zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia ako manželstvo podľa vnútroštátneho rodinného práva.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok (21. 7.) tento týždeň MV dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Rezort vnútra je podľa neho povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení - vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
Opozičné KDH vo štvrtok informovalo, že súhlasí so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR, že úrady nemôžu zostať nečinné a žiadosti o informáciu, ako majú postupovať pri zápise manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí, treba riadne vybaviť. Hnutie však zdôrazňuje, že tieto žiadosti musia byť rozhodnuté v súlade s Ústavou SR a právom Európskej únie, čo v praxi znamená, že takýto zápis je nutné odmietnuť. Súčasný právny stav je v tejto otázke podľa neho jednoznačný a štátne orgány ho musia rešpektovať. Úprava manželstva a rodinného práva patrí podľa hnutia výlučne do právomoci členských štátov.