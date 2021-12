Štatistika: Najpoužívanejšími menami v roku 2021 sú Ema a Jakub

Bratislava 8. decembra (TASR) - Najpoužívanejšími menami v roku 2021 sú Ema a Jakub. Meno Ema dostalo do konca novembra 674 dievčat a Jakub 1222 chlapcov. Celkovo v populácii dominujú mená Peter a Mária. TASR o tom informovala Júlia Andrejčíková z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



V rebríčku najpopulárnejších dievčenských mien sa po Eme nachádza Nina, Sofia, Eliška, Viktória, Sára, Natália, Nela, Mia a Hana. V druhej desiatke mien je Tamara, Karolína, Kristína, Anna, Diana, Laura, Olívia, Michaela, Rebeka a Júlia.



Najpoužívanejšími chlapčenskými menami sú po Jakubovi Adam, Samuel, Michal, Oliver, Tomáš, Filip, Matej, Lukáš a Martin. Ďalšími populárnymi menami sú Richard, Alex, Matúš, Tobias, Dávid, Peter, Šimon, Patrik, Dominik a Ján. V štatistike sa do úvahy bralo vždy len prvé meno dieťaťa.



"Tieto mená novonarodených detí sú populárne na Slovensku už niekoľko rokov. Najrozšírenejšie mená na Slovensku mužského pohlavia v celej populácii sú však Peter, Ján a Jozef. Ženy sú najčastejšie nositeľkami mien Mária, Anna a Zuzana. Predpokladá sa, že v najbližšej dobe sa do zoznamu najrozšírenejších mien Slovenska dostanú aj Jakubovia a Emy," komentoval rezort vnútra.



Zákon o mene a priezvisku umožňuje mať najviac tri mená. "Nemožno určiť meno hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena. Takisto nemožno dať dieťaťu prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste. Nie je tiež možné osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak," spresnila Andrejčíková.