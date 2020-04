Ministerstvo vnútra: Najviac na kampaň vo voľbách minul Smer-SD

Bratislava 4. apríla (TASR) - Najviac peňazí na volebnú kampaň pred februárovými parlamentnými voľbami minul Smer-SD. Zaplatil za ňu 2.998.233,58 eura. Vyplýva to zo záverečných správ uverejnených na webe ministerstva vnútra. Nasleduje strana Za ľudí, ktorá minula 2.674.847,88 eura. Najmenej spomedzi súčasných parlamentných strán zaplatila za kampaň ĽSNS, išlo o sumu 957.155,30 eura.



Víťaz volieb, hnutie OĽaNO, minul na kampaň 2.449.227,96 eura, SaS 1.558.594,41 eura a hnutie Sme rodina zaplatilo 1.222.493,77 eura.



Strany, ktoré sa dostali do parlamentu, míňali podľa svojich záverečných správ najviac prostriedkov na inzerciu alebo reklamu (SaS a Sme rodina) či na volebné plagáty (ĽSNS a Za ľudí). Smer-SD a OĽaNO minuli najviac peňazí na položku "všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu".



Záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň museli ministerstvu vnútra doručiť všetky politické subjekty, ktoré kandidovali vo voľbách. Na kampaň mohli strany minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tohto limitu sa rátajú aj náklady, ktoré strana minula na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, čiže od 9. mája 2019 do 4. novembra 2019.



Správa musí podľa zákona o volebnej kampani obsahovať prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov, platenej inzercie či reklamy, na vysielanie politickej reklamy, ale aj náklady na úhradu volebných plagátov, prehľad cestovných výdavkov členov strany pri kampani a cestovných náhrad zamestnancov, ako aj prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.



Strany v nej mali zahrnúť aj náklady obchodnej spoločnosti súvisiace s volebnou kampaňou, rovnako prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu.



Subjekty, ktoré kandidovali, naďalej nemôžu nakladať s financiami na transparentných účtoch. A to počas 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb. Nemôžu s nimi hýbať ani počas prípadného konania vo veci porušenia pravidiel financovania kampane. Ak im však ostali neuhradené faktúry, môžu svoje záväzky z osobitného účtu uhradiť.