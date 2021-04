Občan odovzdal v rámci zbraňovej amnestie naraz 34 zbraní

Bratislava 8. apríla (TASR) – Za päť mesiacov zbraňovej amnestie občania odovzdali na útvaroch Policajného zboru 860 nelegálne držaných strelných zbraní a 21.472 kusov streliva. Z toho v marci pribudlo 327 zbraní a 3589 kusov streliva. Jeden občan odovzdal naraz 34 kusov zbraní. Štvrté kolo zbraňovej amnestie potrvá do 30. apríla 2021. TASR o tom informovala Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



Odovzdané zbrane a strelivo priebežne skúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru na pracoviskách v Bratislave, Košiciach a Slovenskej Ľupči. "Aktuálne je spracovaných a preskúmaných cez 41 percent prípadov zo zbraňovej amnestie. Doposiaľ nebola identifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti," priblížila Fabianová.



Na 34 zbraní, ktoré odovzdal v marci jeden občan, čaká ešte balistické preskúmanie. "Medzi nimi boli raritné kúsky, ako napríklad samopal nemeckej výroby Vollmer-Erma zavedený v rokoch 1925-30, nemecký samopal MP35/I používaný hlavne v medzivojnovom období, či samočinné pušky MP43 známe tiež ako 'Sturmgewehr 44' z obdobia druhej svetovej vojny," spresnila.



Dodala, že najviac zbraní bolo odovzdaných za päť mesiacov amnestie v Trnavskom kraji (173). Nasledujú Banskobystrický (142), Bratislavský (132), Prešovský (97), Nitriansky (88), Žilinský (80), Košický (75) a Trenčiansky kraj (73).



Najviac kusov streliva občania odovzdali v Bratislavskom kraji (7902). Nasleduje Trenčiansky (5409), Košický (2530), Prešovský (1892), Trnavský (1411), Nitriansky (1113), Žilinský (1060) a nakoniec Banskobystrický kraj (155).



Občania si môžu odovzdanú zbraň zaevidovať. "Podmienkou je, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu," podotkla Fabianová. Dodala, že podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní občania prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať.



Zdôraznila, že význam zbraňovej amnestie je hlavne v prevencii. A to v znížení počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým aj znížení rizika, že sa nimi bude páchať trestná činnosť.