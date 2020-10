Rezort vnútra: Obeť obchodovania s ľuďmi vo V. Británii môžu odškodniť

Bratislava 16. októbra (TASR) - Obeť obchodovania s ľuďmi vo Veľkej Británii má šancu na odškodnenie zo zaisteného majetku slovenského páchateľa. Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18. 10.) na to upozornilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Doplnilo, že Spojené kráľovstvo je dlhodobo najčastejšou cieľovou krajinou obetí obchodovania s ľuďmi zo Slovenska. Ďalšími krajinami sú Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) zdôraznil, že obeťou obchodovania s ľuďmi sa môže stať ktokoľvek. Odškodnenie obete nazval pomocnou rukou pri návrate do normálneho života. "Môžem skonštatovať, že je to výsledkom fungujúcej spolupráce slovenskej a britskej polície. Určite v tejto snahe nepoľavíme,“ deklaroval.



Britská polícia má dosah na majetok páchateľov aj mimo územia krajiny. Rezort poukázal napríklad na prípad z augusta tohto roka, kedy súd v Spojenom kráľovstve rozhodol o kompenzácii dvoch Slovákov, ktorí boli obeťami obchodovania s ľuďmi šesť rokov. Páchateľom súd zaistil ich majetok na Slovensku a rozhodol o finančnej kompenzácii, ktorú musia vyplatiť obetiam, vo výške 52-tisíc libier pre jedného a 78-tisíc libier pre druhého muža.



Veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Nigel Baker verí, že tento prípad bude mať odstrašujúci účinok na kohokoľvek, kto by chcel páchať trestnú činnosť. "Odkaz je jasný: ak budete obchodovať s ľuďmi, chytia vás, pôjdete do väzenia a zaplatíte za to,“ uviedol.



Na Slovensku sa môžu obete obrátiť na informačné kancelárie pre obete trestných činov zriadené MV SR v každom krajskom meste. Ministerstvo spravodlivosti SR eviduje za posledných päť rokov tri prípady vyplatenia a odškodnenia obetí obchodovania s ľuďmi.



Obete, ktoré sú zobchodované, zažívajú prvotný šok po príchode na miesto výkonu práce, kde buď nerobia to, čo im bolo sľúbené, alebo pracujú v katastrofálnych podmienkach, pričom k výkonu práce sú donucované pod hrozbou fyzického násilia, násilím, pod nátlakom alebo psychickým terorom.