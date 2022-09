MV: Obnova kontrol na hranici ČR mieri voči sekundárnej migrácii

Bratislava 27. septembra (TASR) - Dočasná obnova kontrol na českej hranici nie je opatrením Českej republiky voči Slovensku, ale voči sekundárnej migrácii, ktorá vznikla na vonkajšej hranici ako nedostatok ochrany Schengenského priestoru. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v aktualizovanom stanovisku k zavedeniu hraničných kontrol na hranici s Českou republikou. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"Ministerstvo vnútra uvedené rozhodnutie rešpektuje, zdôrazňuje však, že ide primárne o problematiku Európskej únie a nedostatočnej ochrany vonkajších hraníc," skonštatovala hovorkyňa. Ako upozornila, ministerstvo vnútra konzistentne tvrdí, že sekundárnu migráciu treba riešiť hlavne v tretích krajinách s prioritným prihliadnutím na Turecko a západný Balkán.



"Dôležité je tiež uvedomiť si, že sa nachádzame v schengenskom priestore. Spolu s Českou republikou a ostatnými partnermi budeme tlačiť, aby Únia oveľa aktívnejšie komunikovala v krajinách pôvodu a na trase nelegálnej migrácie," uviedla Eliášová. Rezort zdôrazňuje tiež potrebu zapojenia agentúr, ako je Frontex, a spolupráce s Europolom.



Na hranici s Maďarskom avizuje ministerstvo zvýšený počet hraničných hliadok najmä na maďarskom území, rovnako tak v železničnej doprave. Dohodli sa na tom hlavní hraniční splnomocnenci krajín.



Slovenská republika podľa MV SR prijala viaceré kroky. "Kontrola na hraniciach nie je jediným a jedinečným opatrením," poznamenala hovorkyňa. Priebežne sú podľa nej zadržiavaní nelegálni migranti. Tento týždeň napríklad zadržali dodávku pri Mníchovej Lehote s nelegálne prevážanými ľuďmi zo Sýrie. Zároveň sú nasadené hliadky na hraničných priechodoch i vo vnútri krajiny.



Česká polícia začne od štvrtka (29. 9.) vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnej hranice so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch. Tie zahŕňajú 17 cestných priechodov, sedem železničných a tri riečne. Dočasné kontroly sa zatiaľ zavedú na desať dní.