Ministerstvo vnútra obstaralo autá pre zamestnancov okresných úradov

Bratislava 6. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR obstaralo nové vozidlá pre zamestnancov okresných úradov (OÚ). Predmetom zákazky je dodanie 40 vozidiel v hodnote viac ako 1.006.255 eur s DPH. Zároveň podpísalo rámcové dohody na dodávky pokrývok hlavy pre príslušníkov Policajného zboru (PZ) a Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). V prípade čiapok ide o sumu viac ako 2.842.136 eur s DPH, v prípade klobúčikov o hodnotu viac ako 199.905 eur s DPH. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.



„K nákupu dochádza v rámci potreby modernizácie vozového parku okresných úradov,“ skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že autá sú určené najmä pre pozemkové a lesné odbory a odbory starostlivosti o životné prostredie OÚ na ľahší presun do ťažšie prístupných miest.



Rámcové dohody sa týkajú dodávok pokrývok hlavy pre policajtov a hasičov na nasledujúce dva roky. Sú vhodné na celodenné nosenie vo výkone služby, v letnom období ako ochrana pred slnkom, v zimnom období na zabezpečenie tepelnej pohody. Predmetom zákazky sú čiapka so štítkom, čiapka - šiltovka, baret čierny, povlak na čiapku - biely a klobúčiky. Pokrývky hlavy sú jednou z posledných súčastí výstroja policajta, ktoré rezort vnútra obstaral.



V prípade vozidiel bola zákazka uzatvorená so spoločnosťou Autoštýl. V druhom prípade má byť dodávateľom spoločnosť Rempo.