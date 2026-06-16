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MV očakáva zrýchlenie konaní vo veciach národných víz a pobytov
Novela zároveň podporuje ďalšiu elektronizáciu procesov.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR očakáva zrýchlenie konaní vo veciach národných víz a pobytov. Od júla tohto roka by totiž mali začať platiť ďalšie zmeny v zákone o pobyte cudzincov, ktoré navrhlo na základe skúseností z praxe. Uviedlo to pre TASR v súvislosti s riešením dostupnosti termínov na oddeleniach cudzineckej polície.
„Zavádza sa jasnejšia úprava podávania žiadostí o národné víza, presnejšie sa definujú doklady potrebné na preukázanie účelu pobytu a stanovujú sa lehoty na rozhodovanie príslušných orgánov,“ uviedol rezort.
Ako priblížil, súčasťou zmien je aj predĺženie platnosti národného víza udeľovaného v súvislosti s pobytom z 90 na 120 dní. Tento krok podľa ministerstva prispeje k zjednoteniu dĺžky platnosti vydávaných národných víz so zámerom zvýšiť právnu istotu žiadateľov aj orgánov verejnej správy.
Zároveň sa spresnia viaceré podmienky pri udeľovaní a obnovovaní pobytov. „V niektorých prípadoch sa zjednodušuje preukazovanie ubytovania či účelu pobytu, rozširujú sa výnimky z predkladania lekárskeho posudku a upravujú sa pravidlá pri dlhodobom pobyte vrátane preukazovania znalosti slovenského jazyka,“ objasnilo MV.
Významné zmeny sa podľa rezortu dotýkajú aj prechodného pobytu na účel podnikania. Podotkol, že cieľom je presnejšie preverovanie reálneho prínosu podnikania pre hospodárstvo SR a nastavenie jasných pravidiel v prípadoch, keď podnikateľské subjekty neplnia svoje finančné záväzky.
Novela zároveň podporuje ďalšiu elektronizáciu procesov. „Pri vybraných typoch žiadostí sa počíta s plne elektronickým podaním vrátane všetkých príloh, čo má vytvoriť predpoklady aj na využitie moderných technologických nástrojov pri kontrole predkladaných dokladov,“ doplnilo ministerstvo.
Dodalo, že v oblasti prechodného pobytu na účel zamestnania novela zároveň reaguje na európsku legislatívu a aplikačnú prax, najmä pokiaľ ide o jednotné povolenia na pobyt a zamestnanie, lehoty na doplnenie dokladov a podmienky počas obdobia nezamestnanosti.
„Všetky tieto opatrenia vrátane ďalších potrebných zmien v systéme rezervácií by mali prispieť k tomu, aby sa počet termínov na vybavenie stabilizoval v súlade s potrebami cudzincov či zamestnávateľov,“ zhodnotil rezort.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v pondelok (15. 6.) vyzdvihol, že boli prijaté viaceré opatrenia v súvislosti s problémom nedostupných termínov na oddeleniach cudzineckej polície. Za významnú zmenu označil aj posilnenie personálnych kapacít. MV spresnilo, že tie sa navyšujú o 100 zamestnancov v rámci celého Slovenska.
„Zavádza sa jasnejšia úprava podávania žiadostí o národné víza, presnejšie sa definujú doklady potrebné na preukázanie účelu pobytu a stanovujú sa lehoty na rozhodovanie príslušných orgánov,“ uviedol rezort.
Ako priblížil, súčasťou zmien je aj predĺženie platnosti národného víza udeľovaného v súvislosti s pobytom z 90 na 120 dní. Tento krok podľa ministerstva prispeje k zjednoteniu dĺžky platnosti vydávaných národných víz so zámerom zvýšiť právnu istotu žiadateľov aj orgánov verejnej správy.
Zároveň sa spresnia viaceré podmienky pri udeľovaní a obnovovaní pobytov. „V niektorých prípadoch sa zjednodušuje preukazovanie ubytovania či účelu pobytu, rozširujú sa výnimky z predkladania lekárskeho posudku a upravujú sa pravidlá pri dlhodobom pobyte vrátane preukazovania znalosti slovenského jazyka,“ objasnilo MV.
Významné zmeny sa podľa rezortu dotýkajú aj prechodného pobytu na účel podnikania. Podotkol, že cieľom je presnejšie preverovanie reálneho prínosu podnikania pre hospodárstvo SR a nastavenie jasných pravidiel v prípadoch, keď podnikateľské subjekty neplnia svoje finančné záväzky.
Novela zároveň podporuje ďalšiu elektronizáciu procesov. „Pri vybraných typoch žiadostí sa počíta s plne elektronickým podaním vrátane všetkých príloh, čo má vytvoriť predpoklady aj na využitie moderných technologických nástrojov pri kontrole predkladaných dokladov,“ doplnilo ministerstvo.
Dodalo, že v oblasti prechodného pobytu na účel zamestnania novela zároveň reaguje na európsku legislatívu a aplikačnú prax, najmä pokiaľ ide o jednotné povolenia na pobyt a zamestnanie, lehoty na doplnenie dokladov a podmienky počas obdobia nezamestnanosti.
„Všetky tieto opatrenia vrátane ďalších potrebných zmien v systéme rezervácií by mali prispieť k tomu, aby sa počet termínov na vybavenie stabilizoval v súlade s potrebami cudzincov či zamestnávateľov,“ zhodnotil rezort.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v pondelok (15. 6.) vyzdvihol, že boli prijaté viaceré opatrenia v súvislosti s problémom nedostupných termínov na oddeleniach cudzineckej polície. Za významnú zmenu označil aj posilnenie personálnych kapacít. MV spresnilo, že tie sa navyšujú o 100 zamestnancov v rámci celého Slovenska.