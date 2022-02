Od stredy prekročilo hranicu SR s Ukrajinou 7490 Ukrajincov

Bratislava 25. februára (TASR) - Od stredy (23. 2.) od 16.00 h do piatkového poludnia prekročilo slovensko-ukrajinské hranice približne 7490 občanov Ukrajiny. Pred vypuknutím konfliktu bol zvyčajný počet vstupov na SR z Ukrajiny priemerne 1400 ľudí za deň. O medzinárodnoprávnu ochranu v SR požiadalo k piatku k 14.00 h zatiaľ 14 Ukrajincov. Nachádzajú sa v záchytnom tábore v Humennom. Väčšina prichádzajúcich po vybavení cestuje ďalej na Slovensko alebo do iných krajín Európskej únie. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom, umožňujeme krátkodobý pobyt do 90 dní. Tieto osoby však majú možnosť pri vstupe na územie SR alebo aj neskôr požiadať o medzinárodnú ochranu a po schválení zmeny zákona o azyle a rozhodnutia vlády SR budú môcť požiadať tiež o dočasné útočisko," vysvetlil rezort. V prípade udelenia medzinárodnej ochrany, teda azylu alebo doplnkovej ochrany, prípadne dočasného útočiska, sa ich status zmení a obmedzenie 90 dní nebude platiť.



Väčšina prichádzajúcich z Ukrajiny má platné doklady. Slovenská republika má s Ukrajinou bezvízový režim - držitelia ukrajinských biometrických pasov vízovej povinnosti nepodliehajú. Vstup na územie Slovenskej republiky je umožnený po individuálnom posúdení aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas).



Ministerstvo vnútra plánuje zriadiť takzvané hotspoty pre prípad zvýšeného nárastu ľudí z Ukrajiny. "Zriadia sa podľa potreby počas víkendu v Uliči, Ubli, Vyšnom Nemeckom, Veľkých Slemenciach a Čiernej nad Tisou. V hotspotoch budú registrovaní ľudia, ktorí by prichádzali bez dokladov," avizoval tlačový odbor. Príslušníkom Policajného zboru budú asistovať pri registrácii aj vojaci.



V prípade príchodu utečencov z Ukrajiny budú podľa ministerstva využívať najskôr kapacity azylových zariadení Ministerstva vnútra SR v Humennom, Opatovskej Novej Vsi a Rohovciach. "V prípade potreby ich vieme rozšíriť o dočasné ubytovanie. V ďalšom kroku by boli využívané ubytovacie zariadenia MV SR a ďalších rezortov. Ak by si to vyžiadala situácia, nasledovali by kapacity ďalších ubytovacích zariadení, ktoré sekcia krízového riadenia MV SR identifikovala v spolupráci s kolegami z okresných úradov," objasnilo ministerstvo. Kroky vo vyšších krízových štádiách by mal koordinovať ústredný krízový štáb zvolaný ministrom vnútra SR.



Na hraničných priechodoch s Ukrajinou pôsobia príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. Ako informuje MV SR, v prevádzke sú všetky hraničné priechody okrem železničného hraničného priechodu Čierna nad Tisou – Čop, kde bola zastavená osobná doprava. Vstup je umožňovaný všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom.