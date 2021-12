Odmeňovanie policajtov za nočné či víkendové služby sa má zjednotiť

Bratislava 26. decembra (TASR) - Odmeňovanie policajtov za službu v noci, cez víkend alebo vo sviatok by sa malo zjednotiť. Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje zaviesť premenlivý príplatok, ktorý má byť vyplácaný v súlade so skutočne odslúženými hodinami. Cieľom úpravy je tiež motivovať policajtov k skutočnému výkonu takýchto služieb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru predloženej v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Policajti slúžiaci v nepretržitých zmenách a policajti, ktorí majú základný čas služby rozvrhnutý nerovnomerne, nie vždy odslúžia v noci a v dňoch služobného pokoja taký počet hodín, ktorému zodpovedá mesačne priznávaný príplatok za nerovnomernosť času služby. Na druhej strane policajtom slúžiacim v rovnomernom režime sa príplatok vypláca podľa počtu odslúžených hodín," vysvetľuje rezort. Počet odslúžených hodín medzi policajtmi je tak rozdielny, no za rovnakú odmenu.



Premenlivý príplatok má nahradiť súčasný príplatok za nerovnomernosť času služby. Nárok naň bude mať policajt mesačne za každú skutočne odslúženú hodinu vo výške určenej ministrom.



Cieľom predloženej novely MV SR má byť zatraktívnenie štátnej služby policajtov a zvýšenie transparentnosti pri jej vykonávaní. Do Policajného zboru by sa podľa návrhu mohli opäť prijímať už 18-roční uchádzači. Legislatíva upravuje tiež požiadavky na policajtov a podobu majetkových priznaní. Zvýšiť sa má aj príspevok na bývanie a zaviesť sa má náborový či motivačný príspevok.