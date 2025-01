Rezort vnútra odmieta informácie o nefunkčnosti digitálnych dokladov

Bratislava 9. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta informácie o nefunkčnosti novo vydaných digitálnych pasov a občianskych preukazov, ako to tvrdila mimoparlamentná strana Demokrati na sociálnej sieti. TASR o tom informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.



"Pre Slovenskú republiku pri vydávaní pasov platia povinnosti, ako napríklad poslať nový doklad s popisom prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do všetkých krajín, ktoré ministerstvo vnútra všetky splnilo," priblížil tlačový odbor.



Ako ďalej uviedlo ministerstvo vnútra, ak niektorí výrobcovia pas do svojej databázy nezavedú, ide o rozhodnutie výrobcu zariadení a vydávajúci štát, v tomto prípade Slovenská republika, to nevie nijako ovplyvniť.



"Výrobcovia dokladových čítačiek musia sami proaktívne zabezpečiť aktualizáciu svojich databáz, nie je to teda v kompetencii a ani možnostiach MV SR. Nové slovenské cestovné doklady sú funkčné, vysoko odolné voči falšovaniu a patria medzi najmodernejšie na svete," zhrnulo MV.