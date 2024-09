Rezort vnútra odmieta kritiku pre verejné obstarávanie hasičských áut

Bratislava 13. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta kritiku opozičného hnutia Slovensko pre verejné obstarávanie hasičských áut. Víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky stanovené a zákonom vyžadované požiadavky a z deviatich ponúk predložila najnižšiu cenu. Uviedlo to pre TASR v reakcii na poslancov parlamentu Romana Mikulca a Gábora Grendela (obaja Slovensko, Za ľudí a KÚ), ktorí v piatok upozornili na možné zvýhodnenie spoločnosti pri obstarávaní.



"Súťaž bola zverejnená v európskom vestníku verejného obstarávania a prihlásiť sa do nej mohla akákoľvek spoločnosť. Súčasné vedenie ministerstva vnútra si dáva mimoriadne záležať na tom, aby pri akomkoľvek verejnom obstarávaní dodržalo transparentnosť a zákon o verejnom obstarávaní," poznamenal rezort v stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Matej Neumann.



Ministerstvo odmietlo tvrdenia, že by garantom mal byť jeden z hasičských hovorcov. Mala ním byť podľa neho zodpovedná osoba z verejného obstarávania. Namietalo tiež kritiku k vypusteniu dodania rezacieho zariadenia z predmetu zákazky. Deklarovalo, že tak urobilo na základe podnetov viacerých uchádzačov a pre rozšírenie okruhu možných dodávateľov. Víťazný uchádzač podľa neho splnil všetky požiadavky a predložil ponuku za najnižšiu cenu. "Zákon o verejnom obstarávaní priamo umožňuje splniť podmienky účasti cez kapacity tretích osôb, teda subdodávateľov. Oklieštenie tejto možnosti by mohlo byť vnímané ako diskriminačné," podotkol rezort.



Vysvetlil, že identifikáciu neúspešných uchádzačov nezverejnil pre plánované ďalšie súťaže na automobilovú techniku. "Ide o protikolúzne opatrenie, aby potenciálni dodávatelia nevedeli koordinovať svoj postup pri ďalších vyhlasovaných zákazkách na obdobný predmet," dodal. Poukázal na to, že verejné obstarávanie sa vyhlasovalo za vlády Ľudovíta Ódora. Kritiku na margo obstarávania zo strany exministra vnútra Mikulca označil za paradoxnú. Tvrdí, že práve on mal robiť počas svojho pôsobenia v rezorte "pofidérne kšefty".



Mikulec a Grendel v piatok upozornili na podozrivé okolnosti pri verejnom obstarávaní automobilov hasičskej záchrannej služby. V tejto súvislosti skritizovali súčasné vedenie rezortu vnútra, ktoré malo podľa nich realizovať viaceré zmeny. Poukázali okrem iného na to, že firma, ktorá obstarávanie vyhrala, nemala v minulosti žiadne tržby a nemala pôvodne v predmete činnosti žiadne aktivity súvisiace s automobilovou technikou. Namietali aj viaceré žiadosti firmy, napríklad o vypustení dodania rezacieho zariadenia z predmetu zákazky, ktorým mal rezort vyhovieť. V tejto súvislosti podali podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.